Sequestrata in casa dall'ex a Casal di Principe nel Casertano, libera grazie a messaggio WhatsApp a un'amica

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una donna è stata sequestrata in casa dall’ex compagno a Casal di Principe, in provincia di Caserta, ma è riuscita a chiedere aiuto inviando un messaggio WhatsApp a un’amica. Quest’ultima ha poi avvertito le forze dell’ordine. Sul posto è quindi intervenuta la polizia, che ha liberato la vittima e arrestato l’uomo con l’accusa di sequestro di persona.

Donna sequestrata in casa, cosa è successo

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo ha impedito alla ex compagna di uscire dall’abitazione, trattenendola contro la sua volontà.

Alla base del sequestro di persona ci sarebbe la mancata accettazione della fine della relazione da parte dell’uomo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il messaggio WhatsApp con la richiesta di aiuto

Mentre era segregata in casa, la donna è però riuscita a utilizzare il cellulare per inviare un messaggio a una conoscente su WhatsApp, spiegando di trovarsi in difficoltà e chiedendo aiuto.

Ricevuto il messaggio, l’amica ha contattato immediatamente la polizia, che si è immediatamente attivata. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la donna all’interno dell’abitazione.

L’arresto dell’uomo al rientro a casa

Poco dopo l’intervento degli agenti, l’uomo è rientrato nell’appartamento e si è trovato di fronte la polizia che era rimasta ad attenderlo per coglierlo in flagranza di reato.

A quel punto è scattato l’arresto su disposizione della Procura di Napoli Nord, che coordina le indagini. L’uomo è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arrestato era già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza domestica.

Un caso simile a Sassari appena un mese fa

Appena un mese, il 9 febbraio, un caso simile si era verificato a Sassari, dove un uomo era stato arrestato perché aver segregato la sua ex compagna per 10 giorni.

Il 35enne avrebbe costretto la donna a rapporti sessuali non consensuali, dando luogo anche a sevizie e minacce. I maltrattamenti erano iniziati tre mesi prima.

Come nel caso di Casal di Principe, l’uomo non aveva accettato la fine della relazione. Durante la segregazione, lui le ha somministrato grandi quantità di psicofarmaci per poi abusare di lei senza resistenza.

La donna aveva inoltre a disposizione pochissimo cibo, che le veniva concesso solo dopo essere stato gettato a terra e calpestato. Veniva infine minacciata di essere sfigurata con l’acido o costretta a bere candeggina.