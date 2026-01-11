Sequestrata la Torre Rossa di Agnelli simbolo di Sestriere, l’impianto antincendio dell’albergo non è a norma

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un duro colpo è stato inferto al turismo piemontese. La Torre Rossa di Sestriere, edificio simbolo della nota destinazione sciistica nel comune di Torino, è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. L’hotel al suo interno è stato chiuso e gli alloggianti trasferiti in una struttura vicina. L’azione preventiva della Polizia è dovuta a dei problemi all’impianto antincendio, che non rispetterebbe le normative vigenti.

Sequestrata la Torre Rossa

“Locale sottoposto a sequestro”: così si legge sul cartello affisso all’entrata della Torre Rossa di Sestriere.

Il sequestro è stato ordinato dalla Questura di Torino, a seguito di un’attività di controllo della divisione polizia amministrativa e sicurezza.

Qualche centimetro più in giù, un secondo avviso: “Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check-in si prega di recarsi in Torre Bianca”.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, tutti i clienti dell’albergo che si trova all’interno della Torre Rossa sono infatti stati traslocati nella vicina Torre Bianca.

L’albergo si trova al centro del Comune, in piazza Agnelli, con affaccio diretto sulle piste da sci del comprensorio della Vialattea.

L’impianto antincendio non è a norma

La chiusura dell’edificio rappresenta un’azione preventiva, messa in atto da Polizia e vigili del fuoco per garantire la sicurezza degli abitanti.

Anche dopo la tragedia di Crans-Montana, si sono intensificati in tutto il Paese i controlli di sicurezza nei locali pubblici.

L’impianto antincendio dell’albergo a tre stelle della catena Aurum Hotels è stato considerato non a norma rispetto alle normative vigenti.

La struttura potrà riaprire solo quando saranno ripristinate le doverose condizioni di sicurezza.

I tempi per un eventuale dissequestro non sono ancora noti e dipendono dagli accertamenti tecnici e dall’adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste.

Il simbolo di Sestriere

La Torre Rossa, assieme alla attigua e gemella Torre Bianca, è uno degli edifici simbolo di Sestriere.

Fu il senatore Giovanni Agnelli a commissionarne la costruzione, trasformando così il comune torinese in una delle mete sciistiche più popolari del paese.

Le Torri furono terminate nei primi anni ’30, su progetto dell’ingegnere Vittorio Bonadè Bottino.

Lo stesso ingegnere che firmò lo stabilimento di Mirafiori e quello del Lingotto, sedi storiche della Fiat.

I controlli antincendio imposti dalla legge

Le normative antincendio sono sancita dal Disegno di Legge 81/2008 e dal Decreto Controlli, che impone al datore di lavoro di predisporre un registro dei controlli aggiornato e a disposizione delle autorità.

Ogni attività pubblica e privata è tenuta:

controllare visivamente lo stato generale delle attrezzatture di sicurezza;

delle attrezzatture di sicurezza; effettuare verifiche tecniche semestrali della loro funzionalità ;

; mantenere l’ efficienza degli strumenti ed evitarne alterazioni;

degli strumenti ed evitarne alterazioni; riparare o sostituire tempestivamente le attrezzature danneggiate;

tempestivamente le attrezzature danneggiate; effettuare periodiche operazioni di revisione e collaudo.

Tutte le precedenti attività devono essere eseguite da tecnici manutentori qualificati.