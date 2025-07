Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 104 opere d’arte contemporanea false sequestrate e di una vasta rete internazionale di falsificazione e commercializzazione di beni artistici il bilancio dell’operazione “Minotauro bis”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, ha portato alla luce un sofisticato sistema criminale attivo dal novembre 2022, che ha visto coinvolti numerosi Paesi europei e extraeuropei, con l’obiettivo di immettere sul mercato internazionale opere contraffatte attribuite a celebri artisti come Picasso, Edvard Munch e Paul Klee.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione “Minotauro bis” è stata avviata nel novembre 2022 su delega della Procura della Repubblica di Roma e con il coordinamento del desk italiano dell’Agenzia Eurojust. Gli investigatori hanno ricostruito una complessa filiera di falsificazione di opere d’arte contemporanea, che partiva dalla produzione di copie false di lavori di artisti di fama mondiale, per poi distribuirle in tutto il mondo, con particolare attenzione al mercato degli Stati Uniti d’America.

Il modus operandi dei falsari

Le indagini hanno permesso di accertare, pur nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, la commissione dei reati di concorso in falsificazione e commercializzazione di beni d’arte, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato. Il gruppo criminale utilizzava fogli di carta con filigrane “Vollard” e “Picasso” per realizzare le copie. Le immagini delle opere venivano scannerizzate e, tramite un programma di grafica, elaborate da un esperto che creava pellicole fotografiche positive, successivamente trasformate in polimeri, ossia matrici di stampa. Questi polimeri, insieme alla carta filigranata, venivano poi utilizzati per stampare le opere false.

Trattamenti per simulare l’autenticità

Per rendere le opere ancora più credibili, la carta veniva sottoposta a trattamenti di invecchiamento artificiale, come bagni di caffè o tè. Prima della spedizione, venivano apposte le firme imitate degli autori. Le opere così realizzate venivano spedite a case d’asta estere, corredate da attestati di libera circolazione falsificati, con l’obiettivo di aggirare i controlli e attestare la presunta genuinità delle opere.

Il danno economico e il valore delle opere sequestrate

L’operazione ha consentito di sottrarre dal mercato opere che, se non fossero state individuate e bloccate in tempo, avrebbero raggiunto quotazioni identiche a quelle dei lavori originali di Picasso, Munch e Klee. Secondo le stime degli inquirenti, la vendita delle opere avrebbe provocato un danno economico agli acquirenti di circa un milione di euro.

Il coordinamento internazionale e i Paesi coinvolti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Roma, con il supporto dell’Assistente al Membro Nazionale per l’Italia presso Eurojust, ha emesso 13 Ordini di Indagine Europeo e 9 Richieste di Assistenza Giudiziaria in ambito extra UE. Le richieste sono state indirizzate alle autorità di Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e USA, e sono state eseguite in collaborazione con le forze di polizia dei rispettivi Paesi.

Il sequestro di beni e conti correnti

Successivamente, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, convalidato dal Gip, che ha disposto il sequestro di cinque conti correnti bancari e due autovetture per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Questo provvedimento ha permesso di bloccare ulteriori profitti illeciti derivanti dalla commercializzazione delle opere false.

Il ruolo di Roma e il contrasto alla criminalità nel mercato dell’arte

L’operazione “Minotauro bis” rappresenta un importante successo per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e per il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che hanno dimostrato la capacità di contrastare efficacemente la falsificazione e la commercializzazione illecita di opere d’arte, proteggendo il mercato e i collezionisti da truffe di grande portata internazionale.

