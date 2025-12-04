Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due chiusure immediate e oltre 1.000 kg di alimenti sequestrati il risultato dei controlli condotti dai Carabinieri del NAS di Reggio Calabria presso attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Le ispezioni sono state effettuate per garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva, portando anche alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di 35.000 euro e alla segnalazione dei titolari delle aziende irregolari alle autorità competenti.

Controlli a tutela della sicurezza alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è inserita nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo volte a tutelare la salute pubblica e la qualità degli alimenti. I militari del NAS di Reggio Calabria hanno eseguito verifiche igienico-sanitarie presso diverse attività commerciali impegnate nella vendita di prodotti ortofrutticoli, sia all’ingrosso che al dettaglio.

Ispezionate sedici attività, riscontrate numerose irregolarità

Nel corso dell’operazione sono state ispezionate 16 attività commerciali. Di queste, 11 sono risultate irregolari a seguito dei controlli. Le irregolarità hanno riguardato principalmente la presenza di non conformità di tipo strutturale, igienico-sanitario e organizzativo, che hanno portato all’adozione di 11 diffide nei confronti dei titolari delle aziende coinvolte.

Chiusura immediata per due rivendite al dettaglio

Particolarmente gravi sono risultate le condizioni igienico-sanitarie e autorizzative di due rivendite al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, per le quali è stato disposto il provvedimento di chiusura immediata. Le carenze riscontrate sono state giudicate tali da rappresentare un rischio concreto per la salute dei consumatori.

Sequestrati oltre mille chili di alimenti non conformi

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 1.000 kg di alimenti risultati non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e qualità. I prodotti sequestrati presentavano pericoli per la salute o difetti tali da renderli inadatti al consumo. Il valore complessivo degli alimenti potenzialmente pericolosi e sequestrati è stato stimato in circa 30.000 euro.

Valore delle attività e sanzioni amministrative

Il valore economico delle attività commerciali sottoposte a provvedimenti di chiusura e diffida ammonta a circa 500.000 euro. In relazione alle violazioni riscontrate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro. I titolari delle aziende che non hanno rispettato le norme sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative per i provvedimenti del caso.

