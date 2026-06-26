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È di 150 chili di prodotti sequestrati e due sanzioni amministrative il bilancio di un controllo effettuato in un panificio di Misterbianco, dove sono state riscontrate gravi irregolarità in materia di sicurezza alimentare e rispetto delle norme sul lavoro. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi da una task force coordinata dalla Polizia di Stato, con il coinvolgimento di diversi enti preposti ai controlli.

La task force e le forze coinvolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nell’ambito delle attività periodiche di verifica presso esercizi commerciali che si occupano della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. L’obiettivo principale era garantire la tutela della salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti.

L’operazione è stata coordinata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. A supporto sono intervenuti gli agenti delle moto-volanti, che hanno assicurato la cornice di sicurezza necessaria per consentire agli operatori specializzati di svolgere i controlli. Hanno partecipato anche il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i tecnici dello Spresal del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Le irregolarità riscontrate nel panificio di Misterbianco

Le verifiche si sono concentrate su un panificio situato nella frazione di Lineri, nel comune di Misterbianco. Il Corpo Forestale ha individuato un’ingente quantità di prodotti alimentari privi di etichettatura e di documentazione che ne attestasse la provenienza. Questa mancanza ha evidenziato l’assenza di un sistema di tracciabilità adeguato, fondamentale per garantire la sicurezza degli alimenti e per specificarne l’origine.

Per questa ragione, sono stati sequestrati 150 chili di prodotti alimentari e al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Problemi di sicurezza sul lavoro e impianti non a norma

I tecnici dello Spresal hanno riscontrato ulteriori criticità, in particolare legate all’impianto elettrico, che non risultava conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Inoltre, sono emerse carenze nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le visite di controllo periodiche che il datore di lavoro deve garantire ai propri dipendenti.

Una delle infrazioni più gravi è stata rilevata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che ha accertato la presenza di due dipendenti non regolarmente assunti. Il titolare dell’attività, già sanzionato tre anni fa per analoghe irregolarità, è stato considerato recidivo. Per questo motivo, nei suoi confronti è stata applicata una maxi sanzione di 5.000 euro e disposta la sospensione dell’attività, che resterà in vigore fino a quando non verranno regolarizzate le posizioni dei due dipendenti.

Le conseguenze per il panificio e i prossimi passi

Il provvedimento di sospensione rappresenta una misura particolarmente severa, adottata in caso di reiterazione delle violazioni nel quinquennio. Il titolare dovrà ora provvedere a sanare le irregolarità riscontrate, sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare sia per la posizione lavorativa dei dipendenti, prima di poter riprendere l’attività.

L’intervento della task force dimostra l’attenzione delle autorità verso la tutela della salute pubblica e la lotta alle violazioni in materia di sicurezza alimentare e lavoro. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei consumatori e dei lavoratori.

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