Un arresto e 16 chilogrammi di droga sequestrati a Crema. Un uomo di 45 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua abitazione sono stati trovati hashish e marijuana in grande quantità. L’intervento è stato eseguito il 12 dicembre, a seguito di una segnalazione e di una perquisizione autorizzata dall’Autorità Giudiziaria.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio dopo che i militari della Compagnia di Crema hanno ricevuto una segnalazione riguardo la possibile presenza di piante di marijuana in un’abitazione della zona. Dopo aver svolto i necessari accertamenti per verificare la fondatezza della notizia, i Carabinieri hanno richiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione dell’immobile.

L’operazione di perquisizione

Il 12 dicembre, i militari si sono presentati in forze presso l’abitazione dell’uomo, notificandogli l’intenzione di procedere a un controllo approfondito sia della casa che delle relative pertinenze. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione e di un box annesso una notevole quantità di sostanze stupefacenti.

Il sequestro della droga

Nel dettaglio, i Carabinieri hanno trovato 100 panetti di hashish per un peso complessivo di 5 chilogrammi, oltre a numerosi barattoli e buste contenenti marijuana, per un totale di 11 chilogrammi. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati anche una bilancia digitale e termosaldatori, strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo di 45 anni è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il fermo, è stato accompagnato presso il carcere di Cremona. La mattina del 15 dicembre, il Tribunale di Cremona ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA