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È di 17 reperti fossili sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Palermo contro il traffico illecito di beni culturali. I reperti, importati senza la documentazione prevista dalla normativa europea, sono stati affidati in custodia giudiziale al Museo Geologico G.G. Gemmellaro per la loro esposizione pubblica.

Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al commercio illegale di beni culturali. I militari del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato e sequestrato numerosi reperti fossili che erano stati acquistati e detenuti in modo illecito. L’intervento si è concentrato su alcune spedizioni sospette provenienti dall’estero, che presentavano anomalie nelle modalità di trasporto e nella documentazione di accompagnamento.

Il sequestro dei reperti fossili

I militari della Compagnia di Palermo Punta Raisi hanno intercettato alcune spedizioni di pacchi provenienti dall’estero. Questi pacchi, per le loro caratteristiche e la documentazione allegata, hanno destato sospetti e sono stati sottoposti a controlli approfonditi. In seguito alle verifiche, sono stati recuperati 17 reperti fossili di interesse archeologico, riconducibili a diverse epoche storiche.

Le perizie e la destinazione dei reperti

I reperti sono stati oggetto di perizie da parte dei paleontologi del Museo Geologico G.G. Gemmellaro dell’Università degli Studi di Palermo. Gli esperti hanno confermato l’autenticità, la provenienza e il valore storico-culturale dei fossili. Considerato il loro straordinario valore scientifico e culturale, i reperti sono stati affidati in custodia giudiziale al museo, dove saranno esposti al pubblico per fini divulgativi e di tutela.

Provenienza e irregolarità nella documentazione

I reperti, di valore inestimabile, sono stati importati in Italia dalla Spagna senza la documentazione richiesta dalla normativa europea di settore. In particolare, mancavano la dichiarazione dell’importatore o la licenza di importazione da presentare alle autorità doganali, come previsto dalla legge. Per questa ragione, i fossili sono stati sottoposti a sequestro nell’ambito delle operazioni della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di beni culturali.

Il quadro normativo e le sanzioni previste

La normativa italiana in materia di delitti contro il patrimonio culturale prevede pene severe per chi si rende responsabile di impossessamento o importazione illecita di beni culturali. In particolare, l’impossessamento di beni appartenenti allo Stato rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate è punito con la reclusione da due a sei mesi e con una multa da 927 a 1.500 euro. L’importazione di beni culturali provenienti da delitto o rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate comporta la reclusione da due a sei anni e una multa da 258 a 5.165 euro.

L’impegno delle autorità nella tutela del patrimonio

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza sottolinea l’importanza del contrasto al commercio internazionale illegale di beni sottoposti a particolari regimi di tutela. In questo caso, la tutela riguarda il patrimonio storico-culturale, di cui i reperti fossili rappresentano un esempio di grande valore. L’azione delle forze dell’ordine mira a preservare la legalità e a garantire che i beni di interesse collettivo siano protetti e valorizzati.

Guardia di Finanza