Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti, nove denunce per parcheggio abusivo e cinque denunce per furto di energia elettrica il bilancio dei recenti controlli della Polizia di Stato a Taranto. Le operazioni sono state condotte nelle ultime settimane nei quartieri più sensibili della città, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Gli agenti hanno agito seguendo le direttive del Questore Michele Davide Sinigaglia, come stabilito durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli a tappeto nei quartieri più a rischio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i servizi di controllo sono stati intensificati fin dall’inizio del mese, coinvolgendo il personale della Sezione Volanti, del Commissariato Borgo, della Divisione Anticrimine e di quella Amministrativa. Le pattuglie hanno presidiato tutto il capoluogo, concentrandosi in particolare sulle aree dove si registrano più frequentemente episodi di illegalità.

Nel quartiere Borgo Umbertino, gli agenti hanno effettuato una vera e propria stretta contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In totale, nove persone sono state individuate e denunciate in stato di libertà. Per tre di questi, già noti alle forze dell’ordine e precedentemente deferiti all’Autorità Giudiziaria, il Questore ha disposto la misura di polizia del DACUR, che vieta loro l’ingresso e la permanenza nel capoluogo jonico.

Arresti e denunce per reati contro il patrimonio

Durante i controlli notturni, la Polizia ha denunciato tre persone trovate in possesso di arnesi atti allo scasso. Gli individui sono stati sorpresi mentre si aggiravano tra le auto in sosta, probabilmente con l’intenzione di commettere furti. Gli agenti sono riusciti a fermarli prima che potessero mettere a segno eventuali colpi.

Il bilancio delle operazioni comprende anche tre arresti. In un caso, un cittadino extracomunitario, armato di coltello e in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato bloccato dagli agenti dopo una colluttazione. In un altro episodio, due giovani magrebini sono stati sorpresi mentre stavano rubando all’interno di un supermercato del centro città. Entrambi sono stati fermati in flagranza di reato e tratti in arresto.

Scoperti cinque allacci abusivi alla rete elettrica

Le verifiche della Polizia hanno riguardato anche esercizi commerciali e abitazioni private. In particolare, sono stati scoperti cinque allacci abusivi ai contatori di energia elettrica. I titolari dei contratti di fornitura sono stati denunciati per furto di energia elettrica. L’operazione ha permesso di interrompere un fenomeno che, oltre a costituire un reato, rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica e un danno economico per la collettività.

Chiusura di una pizzeria per gravi carenze igieniche

Un caso particolare è stato riscontrato in una pizzeria situata nella zona della Città Vecchia. Qui, oltre al furto di energia elettrica, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha rilevato gravi carenze igienico-sanitarie e la cattiva conservazione di circa 200 kg di alimenti. L’intervento degli operatori dell’ASL ha portato alla chiusura immediata del locale, a tutela della salute pubblica.

Prossimi controlli e prevenzione in vista delle festività

I servizi di controllo della Polizia di Stato proseguiranno in modo capillare e saranno ulteriormente intensificati in vista delle prossime festività. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità non solo nel centro cittadino, ma anche nelle altre zone della provincia jonica. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e a rispettare le norme per la sicurezza di tutti.

IPA