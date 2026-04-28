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Oltre 24 mila profumi contraffatti sono stati sequestrati a Sora, in provincia di Frosinone, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Un imprenditore egiziano e una cittadina romena sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. I prodotti, privi di certificazioni e potenzialmente pericolosi per la salute, erano pronti per essere immessi sul mercato.

Il sequestro dei profumi contraffatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Frosinone, che hanno agito nell’ambito di un’attività mirata a contrastare la contraffazione e a tutelare i marchi e i brevetti. Nel corso dell’intervento, i finanzieri della Tenenza di Sora hanno individuato un deposito nella cittadina ciociara, dove erano stoccati oltre 24 mila profumi recanti marchi falsificati di noti brand nazionali e internazionali, insieme al materiale per il confezionamento.

Il deposito e i responsabili

Il deposito, situato a Sora, era utilizzato da un imprenditore di nazionalità egiziana. La merce, secondo quanto accertato, era pronta per essere distribuita sul mercato, con un potenziale guadagno di centinaia di migliaia di euro. L’operazione ha portato alla denuncia dell’imprenditore egiziano e di una cittadina romena alla Procura della Repubblica di Cassino per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Profumi potenzialmente pericolosi

Le perizie disposte dalla Procura della Repubblica di Cassino, diretta dal Procuratore Carlo Fucci, hanno evidenziato che le confezioni e i contenitori dei profumi erano identici agli originali, tanto da poter facilmente trarre in inganno i consumatori. Tuttavia, il contenuto dei flaconi e delle boccette è risultato privo di certificazioni e controlli sulla produzione, rendendo i prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. Sono attualmente in corso specifiche analisi chimiche, ordinate dall’Autorità Giudiziaria, per accertare la composizione delle sostanze contenute nei profumi sequestrati.

Trasferimento e custodia della merce

Con il supporto di mezzi e personale dell’Esercito Italiano, appartenente al 41° Reggimento IMINT “Cordenons” di Sora, la merce è stata trasferita in un luogo sicuro e posta a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. Questo passaggio si è reso necessario per garantire la custodia dei prodotti e per consentire le successive verifiche da parte delle autorità competenti.

IPA