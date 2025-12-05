Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono stati sequestrati 28 quintali di vongole e sono state inflitte sanzioni per oltre 27 mila euro al termine di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Ferrara contro il trasporto illecito di prodotti ittici. Due uomini, a bordo di un autocarro portoghese, sono stati fermati sulla Strada Statale Romea e trovati in possesso di vongole prive di tracciabilità e sotto misura minima, destinate a due differenti località.

Il controllo sulla Strada Statale Romea

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella tarda serata di sabato scorso, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Codigoro, impegnata nella vigilanza della Strada Statale Romea, ha intercettato un autocarro isotermico e coibentato, con targa portoghese e due persone a bordo. Il mezzo è stato fermato per un controllo approfondito.

La scoperta delle vongole senza tracciabilità

Durante le verifiche, gli agenti hanno identificato i due occupanti e ispezionato il veicolo, che trasportava numerosi sacchi rossi e grigi pieni di vongole di piccole dimensioni. Nessuno dei sacchi era provvisto di etichetta per la tracciabilità legale della merce. La documentazione presentata, sia cartacea che digitale, riportava un peso complessivo di 2787 kg suddivisi in 90 sacchi, ma indicava due distinti luoghi di carico e destinazione del pescato, aumentando i sospetti sulla regolarità del trasporto.

Intervento della Capitaneria di Porto e della ASL

Di fronte alla poca chiarezza dei documenti e all’assenza di tracciabilità, la Polizia Stradale ha richiesto la collaborazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e del veterinario di turno della ASL Ferrara. Presso la caserma della Capitaneria di Porto sono stati effettuati accertamenti specifici sul prodotto ittico trasportato. Il veterinario ha disposto il sequestro dell’intera partita di vongole, risultata completamente sotto la misura minima consentita e priva di qualsiasi tracciabilità.

La restituzione delle vongole al mare

Alle prime luci dell’alba, la Capitaneria di Porto ha provveduto a riversare in mare tutte le vongole sequestrate, come previsto dalla normativa vigente in caso di prodotti ittici non idonei alla commercializzazione. L’operazione si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela ambientale.

Sanzioni amministrative e violazioni contestate

Al termine degli accertamenti, la Capitaneria di Porto ha contestato violazioni amministrative per circa 27 mila euro alla ditta responsabile del trasporto e al conducente del mezzo. La Polizia Stradale ha inoltre elevato una sanzione per sovraccarico della merce trasportata, che superava di oltre il 30% il limite consentito per il veicolo. Le autorità hanno sottolineato la gravità delle violazioni riscontrate, in particolare per la totale assenza di tracciabilità e il mancato rispetto delle norme sulla pesca e sul trasporto di prodotti alimentari.

IPA