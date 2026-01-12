Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei opifici sequestrati e due veicoli bloccati il bilancio di un’operazione condotta oggi dai Carabinieri tra Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore. Un sistema di smaltimento illecito di scarti industriali è stato scoperto e interrotto grazie a indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto un sequestro preventivo urgente per fermare la formazione di una discarica abusiva.

Le indagini e la scoperta del traffico illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa approfondita, coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Le indagini sono state condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli, con il supporto della Stazione di Caivano e di altri reparti specializzati, tra cui la Compagnia di Caivano, il NIPAAF di Caserta e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e Caserta.

Gli investigatori hanno ricostruito una filiera ben organizzata di smaltimento illecito di rifiuti, che partiva dagli scarti prodotti da sei opifici tessili situati nei comuni di Sant’Arpino, Grumo Nevano e Frattaminore. Questi scarti, costituiti da materiali non pericolosi ma comunque soggetti a normativa ambientale, venivano raccolti e trasportati senza alcuna autorizzazione, per poi essere abbandonati in una discarica abusiva.

Il modus operandi: raccolta, trasporto e abbandono

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i gestori degli opifici, la cui identificazione è ancora in corso, invece di affidarsi a operatori ambientali regolarmente autorizzati, si rivolgevano a un cittadino italiano privo di qualsiasi titolo per la gestione dei rifiuti. Quest’ultimo si occupava di prelevare gli scarti tessili direttamente presso gli stabilimenti produttivi.

La prima fase del trasporto illecito si concludeva in un seminterrato di Grumo Nevano, adibito a punto di raccolta intermedio. Qui, con la collaborazione di due soggetti di nazionalità romena, i rifiuti venivano trasbordati su un altro veicolo, sempre senza alcuna autorizzazione, e trasportati fino al luogo di definitivo abbandono.

La discarica abusiva e i sequestri

Il punto finale di questo percorso illecito era la Strada Vicinale dei Regi Lagni di Caivano, dove, in almeno sette occasioni, sono stati abbandonati circa 200 sacchi di nylon pieni di scarti tessili. L’accumulo massiccio di questi materiali ha portato alla formazione di una vera e propria discarica non autorizzata, con un impatto ambientale significativo sull’area circostante.

Il decreto di sequestro preventivo, eseguito d’urgenza nella giornata odierna, ha riguardato non solo i due veicoli utilizzati per il trasporto, ma anche il locale seminterrato di Grumo Nevano e le sedi operative dei sei opifici tessili coinvolti nella produzione degli scarti.

Tecnologie avanzate e collaborazione tra reparti

Le indagini sono state rese possibili grazie a una serie di servizi di osservazione e pedinamento, effettuati anche con l’ausilio di droni e sistemi di geolocalizzazione satellitare. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di documentare le fasi di raccolta, trasporto e abbandono dei rifiuti, consentendo agli investigatori di ricostruire la filiera a ritroso fino ai produttori degli scarti.

La collaborazione tra diversi reparti dell’Arma dei Carabinieri e l’impiego di tecnologie innovative hanno rappresentato un elemento chiave per il successo dell’operazione, che ha permesso di individuare e bloccare un sistema ben rodato di smaltimento illecito di rifiuti industriali.

Accertamenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

In occasione dell’esecuzione del sequestro, sono stati avviati anche controlli specifici per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Questi accertamenti mirano a garantire che le attività produttive coinvolte rispettino le prescrizioni previste dalla legge, sia per la tutela dell’ambiente sia per la salute dei lavoratori.