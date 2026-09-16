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È di un sequestro preventivo di 800 mila euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un professionista, indiziato di evasione fiscale e altri reati tributari. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Genova su richiesta della locale Procura, a seguito di indagini che hanno permesso di ricostruire un articolato sistema di esterovestizione e occultamento di redditi.

Le indagini e la scoperta del sistema evasivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un lavoratore autonomo che, pur avendo dichiarato la propria residenza all’estero, continuava a esercitare la propria attività in diverse città italiane. Il confronto tra i dati dei cittadini italiani residenti all’estero e le risultanze dei controlli economici sul territorio ha fatto emergere anomalie che hanno portato all’apertura di una specifica attività investigativa.

La falsa residenza e l’esterovestizione

Le verifiche hanno permesso di accertare che il professionista aveva formalmente trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco, ma in realtà svolgeva la sua attività in modo continuativo nelle province di Genova, Imperia, Milano e Roma. L’asserita residenza monegasca era stata creata esclusivamente per eludere il fisco italiano, sfruttando il meccanismo dell’esterovestizione. In pratica, il soggetto ometteva sistematicamente qualsiasi adempimento fiscale, riscuotendo in contanti i compensi delle prestazioni sanitarie offerte, in media 200 euro a seduta, senza rilasciare alcun documento fiscale.

Il meccanismo di occultamento dei proventi

I compensi così incassati venivano poi accantonati in un trust con sede nella provincia di Genova, di cui il professionista risultava beneficiario. Successivamente, le somme accumulate venivano trasferite su conti correnti sia italiani che monegaschi, e parte di esse veniva ulteriormente spostata su conti intestati a società riconducibili allo stesso soggetto, con sede nel Principato di Monaco.

Per ricostruire la reale capacità economica dell’indagato, la Guardia di Finanza ha fatto ricorso a indagini finanziarie approfondite e ai canali di cooperazione internazionale in materia fiscale con il Principato di Monaco. È stato così possibile accertare che, tra il 2018 e il 2023, il professionista aveva percepito oltre 1,3 milioni di euro di compensi, mai dichiarati al fisco italiano.

La vendita dell’immobile e l’acquisto a Dubai

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova, hanno inoltre permesso di appurare che, al termine delle attività di controllo fiscale, l’indagato aveva venduto un immobile di proprietà. Con parte della somma ricavata, aveva poi acquistato un’abitazione di pregio nei pressi di Dubai marina, tramite una società con sede negli Emirati Arabi Uniti.

I beni sequestrati e il valore complessivo

Sulla base del decreto emesso dal GIP del Tribunale di Genova, sono stati sottoposti a sequestro 7 beni immobili, tra cui 3 abitazioni, 2 box auto e 2 magazzini, situati tra la Liguria e la Sardegna. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 800 mila euro, corrispondente al profitto dei reati ipotizzati.

IPA