Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Modena, Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno proceduto al sequestro di 8.100 kg di salumi per gravi irregolarità igienico-sanitarie e amministrative. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.

Controlli e sequestro nello stabilimento di lavorazione carni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ispezione è stata effettuata presso uno stabilimento di lavorazione di prodotti a base di carne situato a Modena. Durante il controllo, i militari del N.A.S. di Parma hanno riscontrato numerose irregolarità sia dal punto di vista igienico-sanitario che amministrativo. In particolare, sono stati sequestrati amministrativamente circa 8.100 kg di salumi di vario tipo, tra cui prosciutti crudi e cotti, mortadella, arrosti e roast beef, per un valore commerciale stimato in 80.000 euro.

Motivi del sequestro: tracciabilità e conservazione non conformi

Una parte dei prodotti sequestrati è risultata priva delle necessarie indicazioni per la rintracciabilità, mentre un’altra parte riportava un Termine Minimo di Conservazione ormai scaduto. Inoltre, i salumi erano conservati in promiscuità con prodotti conformi, violando così le disposizioni della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.

Carenze igieniche e amministrative nello stabilimento

L’ispezione ha messo in luce diffuse carenze igienico-sanitarie all’interno dello stabilimento. I militari hanno rilevato la presenza di sporcizia vetusta nelle aree di lavorazione e di stoccaggio, nelle celle frigorifere e sulle infrastrutture, che necessitavano di interventi di manutenzione e pulizia adeguata. Sono state inoltre riscontrate irregolarità nella gestione delle lavorazioni dei prosciutti crudi, lasciati fuori dalle celle frigorifere per periodi prolungati, e nello stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale, conservati in contenitori anonimi e privi di identificazione.

Ulteriori criticità hanno riguardato l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal piano HACCP, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio degli infestanti. I carabinieri hanno infatti rilevato la presenza di insetti striscianti sulla pavimentazione dello stabilimento, segno di una gestione non conforme agli standard richiesti.

Sanzioni amministrative e valore dei prodotti sequestrati

Al legale rappresentante dell’azienda sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 19.000 euro. L’intervento dei Carabinieri del N.A.S. si inserisce nell’ambito dei controlli costanti svolti dall’Arma per garantire la sicurezza della filiera agroalimentare e tutelare i consumatori.

L’operazione condotta a Modena rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della salute dei cittadini e nella salvaguardia della qualità dei prodotti alimentari.

Carabinieri