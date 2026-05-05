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Sono stati sequestrati oltre 90.000 kg di cereali e legumi a Reggiolo dai Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma. L’intervento, finalizzato a contrastare gravi illeciti nel settore agroalimentare e a proteggere la filiera cerealicola e ortofrutticola, è stato svolto con il supporto della locale AUSL e ha portato alla denuncia del titolare di una società alimentare locale, ritenuto responsabile di violazioni alle norme sulla sicurezza e conservazione dei cibi.

Operazione coordinata per la tutela del consumatore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è inserita in un più ampio piano di controlli mirati alla tutela del consumatore e alla salvaguardia del “Made in Italy”. I militari, insieme al personale dell’AUSL, hanno effettuato un’ispezione presso i magazzini di una società alimentare di Reggiolo, riscontrando numerose irregolarità nella gestione e conservazione dei prodotti alimentari.

Sequestri e irregolarità riscontrate

Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale 90.895 kg di cereali e legumi, per un valore commerciale stimato in 200.000 euro. La merce, proveniente dal Sud America e pronta per essere immessa sul mercato, era conservata in condizioni ambientali gravemente inadeguate: i locali di deposito risultavano infestati da roditori vivi ed escrementi, rendendo gli alimenti insalubri e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Contestualmente, i Carabinieri hanno proceduto anche al sequestro amministrativo di ulteriori 2.000 kg di prodotti, dal valore di 5.000 euro. In questo caso, le irregolarità hanno riguardato la mancanza della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità della merce e l’esecuzione di operazioni di confezionamento senza la prevista notifica sanitaria all’ASL competente.

Le indagini e la collaborazione istituzionale

L’attività investigativa ha preso avvio da riscontri emersi nell’ambito di controlli specifici e mirati, svolti secondo le linee operative concordate dalla Cabina di Regia, organo di coordinamento istituito presso il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste. L’ingente quantitativo di merce sequestrata è stato affidato in custodia giudiziale, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e sanitaria.

IPA