Un arresto a Mesagne, dove un uomo di 45 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, a seguito di una perquisizione che ha portato al rinvenimento di droga e contanti.

Operazione della Polizia di Stato nel centro abitato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 14 novembre gli agenti hanno intensificato i controlli nel centro abitato di Mesagne per prevenire e reprimere i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si è inserita in un più ampio servizio di monitoraggio del territorio, volto a contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

L’arresto e la perquisizione

Nel corso delle indagini, il personale della polizia giudiziaria del Commissariato P.S. di Mesagne ha individuato un uomo residente nella cittadina messapica, sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e domiciliare nei suoi confronti.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione, sono state rinvenute 6 dosi di cocaina, oltre a 2850 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, sono stati trovati alcuni bigliettini su cui, secondo gli investigatori, erano annotate le somme di denaro presumibilmente riconducibili all’attività illecita. Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

Arresto in flagranza e provvedimenti successivi

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il quarantacinquenne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove resterà in “regime di arresti domiciliari”.

IPA