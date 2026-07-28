Sequestrati e picchiati dalla baby gang a Conegliano, denuncia dei gemelli 14enni sulla spedizione punitiva

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sequestrati, denudati, picchiati e umiliati per ore da una baby gang nel Trevigiano. È questa la denuncia di due gemelli di 14 anni. L’aggressione sarebbe avvenuta in un campo di soia a Orsago, vicino a Conegliano, dove un gruppo composto da circa dieci adolescenti avrebbe attirato i due ragazzi con una trappola per poi aggredirli.

Baby gang picchia gemelli a Conegliano

Alla base della spedizione punitiva ci sarebbe la convinzione del branco che i gemelli avessero fatto la “spia” su una bravata, l’imbrattamento della facciata di una chiesa ad opera di alcuni ragazzi del gruppo.

Secondo quanto raccontato dai genitori, uno dei due 14enni sarebbe stato invitato al parco con un messaggio ricevuto da alcuni ragazzi che considerava amici.

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Una volta arrivato, però, si sarebbe trovato davanti al gruppo che lo avrebbe accerchiato e portato in una zona isolata.

Nel campo di soia, il giovane sarebbe stato privato di cellulare e soldi, e poi anche costretto a spogliarsi e picchiato. Poco dopo sarebbe stato coinvolto anche il fratello gemello, attirato con lo stesso stratagemma.

L’incubo sarebbe durato circa quattro ore, come riporta Rai News. E le violenze sarebbero state riprese con uno smartphone. In uno dei filmati si sentirebbe una frase rivolta ai ragazzi: “Deve pagare per aver fatto la spia”.

In un passaggio del video, uno dei due adolescenti, seminudo, sarebbe stato spinto sotto il getto dell’impianto di irrigazione.

A far arrivare il filmato alla madre delle vittime sarebbe stato un ragazzino di 11 anni. Il video non sarebbe stato inviato per denunciare l’accaduto, ma per divertimento.

I genitori hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, consegnando anche i filmati e alcune chat.

Gli investigatori avrebbero identificato gran parte dei ragazzi coinvolti. Il gruppo sarebbe composto soprattutto da minorenni, con la presenza anche di un giovane già maggiorenne.

I reati ipotizzati

Le ipotesi di reato al vaglio della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia comprenderebbero violenza privata, rapina e percosse.

Lo sconcerto di Alberto Stefani

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Veneto Alberto Stefani, tramite una nota.

“Quanto accaduto a Conegliano suscita profondo sconcerto. Le violenze e le umiliazioni che, secondo quanto emerso, sarebbero state subite da due ragazzi di 14 anni rappresentano fatti di estrema gravità, che richiedono un rigoroso accertamento delle responsabilità e una profonda riflessione sul disagio che può manifestarsi tra i più giovani”, ha detto Stefani.

“Nei prossimi giorni, qualora i familiari lo ritengano opportuno, desidero incontrare privatamente i due ragazzi e i loro genitori per testimoniare personalmente la vicinanza della Regione, nel pieno rispetto della loro riservatezza e del momento particolarmente delicato che stanno affrontando”, ha aggiunto.