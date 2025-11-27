Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato eseguito un decreto di sequestro preventivo dei profili social di un uomo, accusato di istigazione a delinquere e usurpazione di funzioni pubbliche, nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato di Torino. L’uomo pubblicava video in cui incitava all’organizzazione di ronde per contrastare lo spaccio nei quartieri periferici.

Le indagini e il sequestro dei profili social

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Torino, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha portato avanti un’attività investigativa che ha condotto al sequestro preventivo dei profili social di un soggetto molto seguito online. I profili, seguiti da migliaia di follower, erano utilizzati per diffondere numerosi video in cui venivano commentati episodi di cronaca relativi ad azioni delittuose attribuite a cittadini stranieri. Nei video, l’uomo sottolineava la necessità di organizzare delle cosiddette “ronde” per contrastare questi fenomeni, pubblicizzando anche le attività svolte sia nella provincia che in altre città italiane.

Le accuse: istigazione e usurpazione di funzioni pubbliche

L’indagato è accusato di istigazione a delinquere e usurpazione di funzioni pubbliche. Secondo quanto emerso dalle indagini, attraverso i suoi canali social avrebbe promosso l’organizzazione di gruppi di cittadini impegnati in ronde, con l’obiettivo dichiarato di reprimere episodi di spaccio e altre attività illecite. In particolare, l’uomo avrebbe anche pubblicizzato le ronde già effettuate, sia a Torino che in altre città, alimentando la partecipazione di altri utenti e sostenitori.

Precedenti perquisizioni e ronde nei quartieri periferici

Nell’ambito della stessa attività investigativa, l’uomo era già stato sottoposto a una perquisizione domiciliare. Le indagini hanno evidenziato che aveva preso parte attivamente a ronde nei quartieri periferici di Torino, con l’intento di allontanare persone ritenute dedite allo spaccio. In alcune circostanze, queste azioni si sarebbero spinte fino a vere e proprie aggressioni fisiche, mettendo a rischio l’incolumità sia dei destinatari delle violenze sia degli stessi partecipanti alle ronde.

