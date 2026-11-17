Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sequestro preventivo di beni per oltre 5 milioni di euro a un presunto vertice del clan Parisi. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Bari nei confronti di un uomo detenuto, dopo accertamenti patrimoniali che hanno rilevato una sproporzione tra ricchezze e redditi leciti dichiarati.

Bari: maxi sequestro, colpito un presunto vertice del clan Parisi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Comando provinciale di Bari hanno dato esecuzione al decreto emesso dalla Sezione III – Misure di prevenzione del Tribunale di Bari, su proposta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia. Il sequestro anticipato è finalizzato alla confisca e riguarda un soggetto residente nella provincia barese, attualmente detenuto, ritenuto affiliato al clan Parisi e al vertice dell’articolazione territoriale attiva nell’area murgiana per conto del sodalizio.

L’uomo è già imputato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, estorsione, usura e reati in materia di armi.

La sproporzione tra patrimonio e redditi

Gli accertamenti del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Bari hanno evidenziato, secondo il quadro indiziario descritto, una marcata distanza tra il patrimonio accumulato nell’ultimo decennio, il tenore di vita e le limitate entrate lecite dichiarate dal nucleo familiare. Gli investigatori hanno ricondotto l’origine dei beni al reimpiego e ai proventi di reiterate condotte delittuose. La valutazione potrà essere approfondita nelle fasi successive, anche con il contributo della difesa.

Ville, società e disponibilità finanziarie

Il vincolo ha raggiunto beni stimati in oltre 5.000.000 di euro, intestati formalmente a prestanome ma, secondo gli accertamenti, nella piena disponibilità dell’uomo. Tra questi figurano una villa con corte, giardino esclusivo, arredi, impianti tecnologici e beni di valore trovati al suo interno; l’intero capitale sociale, pari al 100 per cento, di 2 società a responsabilità limitata attive nel commercio di autoveicoli, insieme ai rispettivi complessi aziendali, con decine di vetture anche di lusso. Sequestrati anche un’impresa individuale che gestisce un bar, un ristorante e una pizzeria, oltre a disponibilità finanziarie depositate presso 3 istituti di credito. I beni sono stati affidati a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.