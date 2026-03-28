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È stato disposto il sequestro preventivo di un ambulatorio medico abusivo allestito all’interno di una farmacia nella zona nord della città metropolitana di Messina. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura distrettuale e convalidato dal GIP del Tribunale locale, dopo che i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania hanno scoperto la struttura priva di autorizzazioni e personale sanitario abilitato.

Le indagini e la scoperta dell’ambulatorio abusivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di controlli mirati condotti dal personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania. Gli accertamenti hanno riguardato una farmacia situata nella zona nord della città metropolitana di Messina. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato un locale che, secondo le planimetrie ufficiali, risultava registrato come semplice “disimpegno”. Tuttavia, lo spazio era stato trasformato in un vero e proprio ambulatorio medico stabile, utilizzato per la somministrazione di terapie complesse.

Terapie complesse senza autorizzazione e personale sanitario

Nel corso dei controlli, è emerso che all’interno dell’ambulatorio venivano somministrati trattamenti particolarmente delicati, tra cui farmaci antitumorali, terapie ormonali e cure per diabete e obesità. Tali pratiche venivano effettuate senza alcuna autorizzazione sanitaria e, soprattutto, in assenza di medici o infermieri, le uniche figure professionali abilitate a svolgere queste attività. La gestione delle terapie senza il necessario supporto sanitario rappresenta una grave violazione delle norme a tutela della salute pubblica e configura i reati di esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione illecita di farmaci.

Il sequestro e le prove raccolte

Il GIP del Tribunale di Messina ha emesso la convalida del sequestro preventivo d’urgenza, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura distrettuale. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto numerose confezioni di medicinali ad alto costo già utilizzate, elemento che conferma la frequente attività clinica svolta nei locali non a norma. Il materiale sequestrato costituisce una prova concreta dell’intensa attività sanitaria svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni e del personale qualificato.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare i soggetti coinvolti nella gestione della struttura.

IPA