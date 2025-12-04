Sequestrato maxi resort a Ischia, aveva vinto anche con la stella Michelin: 67 anni di abusi edilizi
Sequestrato un resort di lusso a Ischia: abusi edilizi dal 1958 su demanio marittimo e vincoli paesaggistici.
Sequestrato, ad Ischia, un maxi resort di lusso. Otto gli indagati per lottizzazione abusiva di manufatti realizzati sul demanio marittimo in area sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici ed idrogeologici. Sono accusati anche di realizzazione di discarica abusiva in zona di protezione integrale nonché di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il sequestro è stato eseguito dalla guardia di finanza.
Il residence, premiato di recente anche con la prestigiosa stella Michelin, per la ristorazione gourmet, si trova nella zona di Succhivo, nel comune di Serrara Fontana. Ed è lunga la storia degli abusi realizzati, secondo l’accusa. Gli accertamenti condotti hanno evidenziato, infatti, come l’area fosse oggetto di interventi edili abusivi protrattisi nel corso del tempo, a partire dal 1958, che hanno comportato la trasformazione dell’intero costone tufaceo, accelerando i processi di distacco e di crollo delle rocce in un contesto già caratterizzato da fragilità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.