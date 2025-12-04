Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestrato, ad Ischia, un maxi resort di lusso. Otto gli indagati per lottizzazione abusiva di manufatti realizzati sul demanio marittimo in area sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici ed idrogeologici. Sono accusati anche di realizzazione di discarica abusiva in zona di protezione integrale nonché di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Il sequestro è stato eseguito dalla guardia di finanza.

Il residence, premiato di recente anche con la prestigiosa stella Michelin, per la ristorazione gourmet, si trova nella zona di Succhivo, nel comune di Serrara Fontana. Ed è lunga la storia degli abusi realizzati, secondo l’accusa. Gli accertamenti condotti hanno evidenziato, infatti, come l’area fosse oggetto di interventi edili abusivi protrattisi nel corso del tempo, a partire dal 1958, che hanno comportato la trasformazione dell’intero costone tufaceo, accelerando i processi di distacco e di crollo delle rocce in un contesto già caratterizzato da fragilità.

Guardia di Finanza