Sequestrato telefono di Mauro Caroccia dopo il caso Delmastro, occhi sulle chat: la moglie convocata dalla GdF

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Procura di Roma, attraverso la Direzione distrettuale antimafia, avrebbe disposto il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, nell’ambito dell’indagine legata alla società Le 5 Forchette. L’obiettivo sarebbe l’analisi dei contenuti presenti nel dispositivo a partire dalle chat. Intanto, la moglie di Mauro Caroccia potrebbe essere ascoltata dalla Guardia di Finanza. L’audizione sarebbe prevista in presenza del suo legale.

Caso Delmastro, le indagini sul telefono di Mauro Caroccia

Secondo quanto riportato da ANSA, Mauro Caroccia è indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e fittizia intestazione di beni.

La vicenda riguarderebbe anche la partecipazione nella società dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che non risulta indagato.

ANSA

Il sequestro avrebbe come obiettivo l’analisi dei contenuti presenti nel dispositivo.

Gli investigatori intenderebbero passare al setaccio il telefono di Mauro Caroccia per esaminare chat, messaggi e comunicazioni digitali.

L’attenzione si concentrerebbe in particolare sulla fase di creazione della società, avvenuta nel dicembre 2024, e sulla gestione del ristorante Bisteccheria d’Italia.

Come riferito da ANSA, l’analisi del telefono potrebbe fornire elementi utili per ricostruire i rapporti tra i soggetti coinvolti e le modalità con cui è stata costituita e gestita la società.

L’audizione della moglie di Mauro Caroccia

Secondo quanto riportato da AGI, la moglie di Mauro Caroccia potrebbe essere ascoltata dalla Guardia di Finanza.

L’audizione sarebbe prevista in presenza del suo legale.

La donna, come emerso durante l’interrogatorio del marito, sarebbe stata presente insieme alla figlia nello studio notarile di Biella dove è stata costituita la società al centro dell’indagine.

La società Le 5 Forchette al centro dell’inchiesta

L’indagine ruoterebbe attorno alla società Le 5 Forchette, costituita nel dicembre 2024.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’attività sarebbe collegata alla gestione del ristorante Bisteccheria d’Italia.

Gli accertamenti mirerebbero a verificare la natura dei rapporti societari e la provenienza dei capitali.

Gli investigatori starebbero analizzando la documentazione e i movimenti legati alla società, insieme ai contenuti del telefono sequestrato.

L’interrogatorio di Mauro Caroccia

Nel corso dell’interrogatorio davanti ai pm della Dda di Roma, avvenuto il 1 aprile, Mauro Caroccia ha fornito la propria versione dei fatti.

Secondo quanto riferito dal suo legale e riportato da RaiNews, l’indagato avrebbe dichiarato: “Delmastro ci ha fatto beneficenza. Ci ha aiutato perché in quel momento ero incensurato”.

Il difensore ha inoltre spiegato che il rapporto tra Mauro Caroccia e Andrea Delmastro sarebbe nato come quello tra cliente e ristoratore, evolvendosi successivamente in una collaborazione imprenditoriale.