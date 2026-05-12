Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di sei persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri a Ostia, dove un gruppo criminale è stato accusato di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall’uso di armi. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, è stata condotta dopo mesi di indagini su una serie di episodi di violenza legati alla sparizione di un borsone contenente denaro e orologi di lusso.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nelle prime ore della mattina, quando i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di sei persone, suddivise equamente tra tre donne e tre uomini. L’attività investigativa è stata diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Roma.

Gli indagati sono ritenuti responsabili di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall’uso delle armi e dall’azione in più persone riunite. Le indagini hanno portato alla luce una spirale di violenza che ha interessato il litorale romano e le zone limitrofe, dove il gruppo criminale avrebbe agito per mesi, terrorizzando la comunità locale.

Il movente principale delle azioni criminali sarebbe stato la sparizione di un “borsone” affidato in custodia ad alcune delle vittime. Secondo quanto rivendicato dagli indagati, il borsone conteneva denaro contante e orologi di lusso per un valore stimato di oltre un milione di euro, probabilmente di provenienza illecita. Nel tentativo di recuperare il bottino, il gruppo avrebbe messo in atto una serie di azioni violente e intimidatorie.

La dinamica degli episodi di violenza

Le indagini hanno documentato quattro sequestri di persona a scopo estorsivo e un tentato sequestro, avvenuti tra luglio e novembre 2025. Le vittime venivano prelevate con la forza in strada, poi segregate in appartamenti o ruderi, legate e sottoposte a minacce e brutali violenze. L’obiettivo era quello di ottenere informazioni utili al recupero del borsone scomparso.

Le sevizie e le minacce venivano perpetrate con l’uso di armi da fuoco, cesoie, martelli, mazze da baseball, mazzette di gomma e materiali ustionanti. Il gruppo, inoltre, avrebbe realizzato attentati gravi, tra cui il posizionamento di bombe carta sui parabrezza delle auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti delle vittime. In un caso, nella notte del 30 novembre 2025, è stato dato alle fiamme un’autovettura, una Fiat Panda, completamente distrutta dal rogo doloso.

Il clima di terrore e le difficoltà investigative

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il successo dell’operazione è stato possibile grazie a un lavoro investigativo di altissimo livello, condotto in un contesto di profonda omertà e terrore. Alcune vittime, per sfuggire alle minacce, sono state costrette a fuggire di notte verso altre regioni d’Italia, nel tentativo di far perdere le proprie tracce e sottrarsi alle ritorsioni del gruppo criminale.

Le indagini si sono sviluppate attraverso un’analisi incrociata dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, l’estrazione di copia forense degli smartphone delle vittime e l’acquisizione di filmati dalle videocamere di sorveglianza. Questo approccio ha permesso di ricostruire la rete di relazioni tra gli indagati e di raccogliere gravi elementi indiziari a loro carico.

Le misure cautelari e la fase processuale

A fronte della gravità dei fatti emersi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre uomini, ritenuti esecutori materiali delle violenze più gravi. Per una donna è stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per altre due donne è stato disposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione agli episodi di tentata estorsione.

La Direzione Distrettuale Antimafia e i Carabinieri di Roma hanno ribadito il loro impegno nel proseguire le indagini e nel monitorare costantemente il territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e intimidazione.