Eseguito un sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro a Salerno. Il provvedimento, emesso dal tribunale su proposta del procuratore e del Questore, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore già condannato per associazione per delinquere finalizzata a usura, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, gestione illecita di giochi d’azzardo e riciclaggio. L’uomo è accusato di aver favorito organizzazioni mafiose attive in diverse regioni italiane.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Servizio centrale anticrimine e della divisione Anticrimine della questura di Salerno, con il supporto della Squadra mobile locale. Il decreto di sequestro, disposto ai sensi della normativa antimafia, è stato emesso dal tribunale di Salerno su proposta delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza della città.

Le accuse a carico dell’imprenditore

L’imprenditore destinatario del provvedimento è stato già condannato per associazione per delinquere finalizzata a usura, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, secondo gli inquirenti, avrebbe gestito attività di gioco d’azzardo illecito e riciclaggio. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo avrebbe agevolato diverse organizzazioni mafiose, tra cui il clan dei Casalesi, il clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia, la cosca Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto e il clan Romeo-Santapaola attivo nelle province di Catania e Messina.

Un patrimonio accumulato tramite attività illecite

L’attività investigativa ha fatto emergere come l’imprenditore, operante nei settori dei servizi di pulizia, immobiliare e nautico, abbia accumulato un ingente patrimonio attraverso il reimpiego dei proventi delle attività criminali. Il denaro sarebbe stato investito in società e beni immobili, spesso intestati a parenti o prestanome, al fine di ostacolare la tracciabilità delle risorse economiche.

I beni sequestrati

Il provvedimento ha disposto il sequestro di 8 società attive nei settori delle pulizie, immobiliare, nautico e sanitario, situate nelle province di Salerno, Milano e Napoli. Sono stati inoltre sequestrati 22 fabbricati e 8 terreni nel salernitano, un’imbarcazione, 25 veicoli, 2 orologi di lusso e numerosi rapporti finanziari. Il valore complessivo dei beni è stato stimato in oltre 16 milioni di euro.

