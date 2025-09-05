Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre pluripregiudicati sono stati colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale per un valore di 380mila euro a Padova, dove sono stati sequestrati beni riconducibili ad attività illecite. Il provvedimento, eseguito nella giornata di ieri, è stato disposto dal tribunale di Venezia su richiesta del questore di Padova, al termine di approfondite indagini patrimoniali condotte dalle forze dell’ordine.

Operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione anticrimine della questura di Padova ha collaborato con i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza del Comando provinciale per eseguire una complessa misura di prevenzione patrimoniale. L’operazione ha riguardato tre persone già note alle forze dell’ordine per i loro numerosi precedenti penali.

Dettagli della misura patrimoniale

Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 380mila euro. Tra gli asset oggetto del provvedimento figurano denaro contante, gioielli, quattro immobili, cinque terreni, una casetta mobile e un box. Questi beni, sebbene formalmente intestati a terzi, sono risultati nella disponibilità diretta e indiretta dei destinatari della misura.

Provenienza illecita dei beni e finalità dell’operazione

Le indagini patrimoniali hanno permesso di accertare che i beni sequestrati erano di provenienza illecita e collegati ad attività criminali di tipo lucrogenetico, ovvero finalizzate alla generazione di profitto attraverso reati come rapine, truffe e ricettazione. L’obiettivo dell’operazione è stato quello di sottrarre alla criminalità le risorse economiche che alimentano circuiti illegali, utilizzando strumenti come il sequestro e la confisca.

Destinatari del provvedimento: un’organizzazione familiare

I destinatari della misura sono risultati essere due coniugi – un 38enne con circa 40 condanne alle spalle e una 33enne – e la madre di quest’ultima. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre farebbero parte di un’organizzazione criminale a base familiare, dedita alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, spesso anche con l’uso della violenza.

Obbligo di soggiorno e sorveglianza speciale

Contestualmente all’esecuzione della misura patrimoniale, i tre soggetti sono stati sottoposti al regime di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Questa misura mira a limitare la libertà di movimento dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi, prevenendo la reiterazione di reati e tutelando la collettività.

Indagini patrimoniali e sproporzione tra redditi e beni

Le indagini, avviate dal questore di Padova e concluse con la proposta al tribunale di Venezia, hanno evidenziato una marcata sproporzione tra il valore del patrimonio riconducibile ai tre soggetti e i redditi dichiarati. Tale discrepanza ha fatto presumere che l’intero nucleo familiare abbia tratto sostentamento principalmente da attività illecite.

Estensione territoriale dei sequestri

I beni sequestrati sono risultati dislocati nelle province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia. In particolare, sono stati individuati immobili e terreni intestati a prestanome ma riconducibili ai destinatari della misura. L’operazione ha quindi coinvolto un vasto territorio, confermando la ramificazione delle attività criminali della famiglia.

Precedenti penali e pericolosità sociale

I tre soggetti, già noti alle forze dell’ordine sin da quando erano minorenni, sono stati ritenuti socialmente pericolosi per la reiterazione di reati e la natura violenta delle condotte. Il 38enne in particolare vanta un curriculum criminale di circa 40 condanne, mentre la compagna e la madre sono risultate coinvolte in numerosi episodi di rapina, truffa e ricettazione.

Le accuse: rapine, truffe e ricettazione

Le principali accuse mosse nei confronti dei destinatari della misura patrimoniale riguardano la partecipazione ad un’organizzazione criminale dedita alla commissione di rapine, truffe e ricettazione. In diversi casi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i reati sarebbero stati commessi anche con l’uso della violenza, aggravando ulteriormente il quadro indiziario a loro carico.

Il ruolo della prevenzione patrimoniale nella lotta alla criminalità

L’adozione di misure di prevenzione patrimoniale rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata. Attraverso il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita, le autorità mirano a privare i soggetti pericolosi delle risorse economiche necessarie per perpetrare ulteriori reati e per reinvestire i proventi in attività apparentemente lecite.

Il provvedimento del tribunale di Venezia

Il tribunale di Venezia ha accolto la proposta avanzata dal questore di Padova dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti durante le indagini patrimoniali. Il provvedimento ha disposto il sequestro dei beni e l’applicazione della sorveglianza speciale, ritenendo i tre soggetti socialmente pericolosi e responsabili di una serie di reati contro la persona e il patrimonio.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra la Divisione anticrimine della questura di Padova e il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. L’unione delle competenze investigative e patrimoniali ha consentito di ricostruire la rete di intestazioni fittizie e di individuare i beni riconducibili ai destinatari della misura.

Impatto dell’operazione sul territorio

Il sequestro di beni per 380mila euro rappresenta un duro colpo per la criminalità locale e un segnale forte della presenza dello Stato nella lotta alle attività illecite. L’operazione ha avuto un impatto significativo non solo a Padova, ma anche nelle province di Rovigo, Treviso e Venezia, dove sono stati individuati e sequestrati numerosi beni.

Conclusioni e prospettive future

L’azione congiunta delle forze dell’ordine e l’adozione di misure di prevenzione patrimoniale confermano l’impegno delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata. Il caso di Padova dimostra come la sinergia tra polizia e guardia di finanza possa portare a risultati concreti nella sottrazione di risorse ai circuiti illeciti e nella tutela della sicurezza pubblica.

