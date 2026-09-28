Sequestro da 4,7 milioni di euro alla cosca Mancuso tra Milano e Catania, colpiti villaggi turistici

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È di 2 provvedimenti di sequestro e oltre 4,7 milioni di euro il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito società e imprese riconducibili a soggetti ritenuti vicini alla cosca “Mancuso”. I sequestri sono stati disposti dal Tribunale di Catanzaro e hanno riguardato aziende attive tra Milano e Catania, nell’ambito di indagini sulla criminalità organizzata.

Le indagini e i provvedimenti emessi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) di Roma hanno dato esecuzione a 2 provvedimenti emessi dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione. Uno dei provvedimenti è stato adottato in via d’urgenza. I sequestri hanno interessato 2 società di capitali (una con sede a Milano e l’altra a Catania), un’impresa individuale (anch’essa in Milano) e quote societarie di un’ulteriore società di capitali in Catania. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera 4,7 milioni di euro.

Chi sono i destinatari dei sequestri

I beni sono risultati riconducibili a 2 soggetti considerati appartenenti a una delle categorie di “pericolosità sociale qualificata” previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011). Il sequestro è stato disposto sulla base del loro coinvolgimento nell’indagine denominata “Imperium”, parte del più ampio procedimento “Carthago_Maestrale-Olimpo-Imperium”, coordinato dalla Procura di Catanzaro.

Il ruolo della cosca Mancuso e le modalità di infiltrazione

Le indagini di polizia giudiziaria, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria/G.I.C.O. di Catanzaro e dallo S.C.I.C.O., hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un’organizzazione criminale legata alla cosca “Mancuso” di Limbadi e Nicotera (VV). Secondo gli inquirenti, la cosca avrebbe acquisito il controllo di diverse attività commerciali, in particolare nel settore turistico-alberghiero, sfruttando la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e omertà che caratterizzano il territorio.

Le accuse e i reati contestati

Gli investigatori hanno raccolto elementi che documentano la realizzazione di condotte di intestazione fittizia di quote e cariche societarie, finalizzate a schermare le cointeressenze di soggetti appartenenti o vicini alla criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali. In questo modo si sarebbe cercato di eludere i provvedimenti di aggressione patrimoniale da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Le condanne e i procedimenti giudiziari

Le misure di sequestro hanno riguardato uno degli imputati, originario della provincia di Vibo Valentia, già condannato con rito abbreviato (sentenza non definitiva) dal G.U.P. di Catanzaro a 20 anni di reclusione. L’uomo è stato ritenuto parte integrante, con il ruolo di organizzatore, della potente cosca “Mancuso” e autore di diversi reati-fine quali trasferimento fraudolento di valori, usura ed estorsione. I provvedimenti hanno inoltre interessato i successori di un imprenditore siciliano della provincia di Catania, rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori, deceduto prima della conclusione del processo di primo grado davanti al Tribunale di Vibo Valentia.

Le società e i settori coinvolti

I decreti di sequestro sono stati emessi a seguito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro ed eseguite dallo S.C.I.C.O. di Roma e dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. Le società colpite dal provvedimento risultano attive nella gestione di noti villaggi turistici del litorale vibonese e nel commercio di prodotti ittici e floreali. Secondo gli inquirenti, la gestione delle aziende sarebbe stata condizionata dalle modalità operative dei soggetti proposti, che avrebbero beneficiato, in un caso, dell’agevolazione mafiosa derivante dall’adesione del proprietario alla cosca “Mancuso” e, nell’altro, di un rapporto sinallagmatico con la criminalità organizzata.

Il contributo dei collaboratori di giustizia

Durante le indagini e gli accertamenti economico-patrimoniali, un ruolo chiave è stato svolto dalle dichiarazioni del figlio del primo dei due proposti, oggi collaboratore di giustizia. Le sue testimonianze hanno permesso di attribuire al congiunto l’impresa individuale sequestrata, formalmente intestata a un “prestanome”.

Le procedure e i prossimi passi

I provvedimenti del Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, sono stati adottati, per quanto riguarda i successori del secondo proposto, con procedura anticipata in via d’urgenza. Si attende ora il successivo contraddittorio, che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la confisca definitiva dei beni.

IPA