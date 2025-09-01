Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari per riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso nelle province di Caserta e Napoli. L’operazione, condotta dai Carabinieri, è stata eseguita questa mattina su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini hanno portato anche al sequestro preventivo di un terreno e di un fabbricato rurale per un valore stimato di 500.000 euro.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, nella mattinata odierna i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha riguardato 3 persone: una condotta in carcere e due poste agli arresti domiciliari.

I reati contestati e il metodo mafioso

Le accuse mosse agli indagati sono particolarmente gravi: si tratta di concorso in riciclaggio e autoriciclaggio, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. Gli investigatori hanno raccolto elementi che dimostrerebbero come i soggetti coinvolti abbiano impiegato, sostituito e trasferito denaro o altre utilità provenienti da delitti commessi dalla consorteria criminale, con l’obiettivo di ostacolare l’identificazione della loro origine illecita.

Un’indagine articolata tra intercettazioni e riscontri patrimoniali

L’attività investigativa, sviluppata tra il 2024 e il 2025, si è avvalsa di strumenti tecnici avanzati, accertamenti patrimoniali e l’analisi di numerosi colloqui in carcere tra detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall’articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Gli inquirenti hanno inoltre confrontato le informazioni raccolte con le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riuscendo così a ricostruire il complesso sistema di gestione dei beni riconducibili al clan dei Casalesi.

Il ruolo del clan dei Casalesi e la gestione occulta dei beni

Secondo quanto emerso dalle indagini, tra gli indagati figura anche il fratello di un noto esponente di spicco del clan dei Casalesi. Gli investigatori hanno accertato che, prima della sua cattura, un esponente di vertice del clan, già destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari e di confisca di beni, avrebbe acquistato la piena proprietà di un vasto appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale. Tuttavia, per eludere i controlli, il bene sarebbe stato lasciato fittiziamente intestato al venditore e, dopo la morte di quest’ultimo, al figlio, che lo avrebbe poi locato a una terza persona.

La gestione dei beni per il sostentamento dei familiari

Il fratello dell’esponente detenuto avrebbe continuato a gestire i beni intestati fittiziamente a terzi, garantendo così una rendita per il sostentamento del familiare in carcere e dei suoi congiunti. Questo sistema avrebbe permesso al clan di mantenere un flusso economico costante nonostante le misure restrittive e i sequestri già subiti nel corso degli anni.

Il sequestro preventivo dei beni

Il terreno e il fabbricato rurale individuati dagli inquirenti, il cui valore è stato stimato in 500.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Si tratta di un provvedimento che mira a interrompere i canali di finanziamento illecito e a colpire il patrimonio accumulato attraverso attività criminali.

Le garanzie per gli indagati

I provvedimenti eseguiti oggi rappresentano misure disposte nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati, destinatari delle misure cautelari, sono da considerarsi presunti innocenti fino a una eventuale sentenza definitiva. La legge prevede la possibilità di impugnare tali provvedimenti, a tutela dei diritti degli interessati.

Il contesto territoriale e la lotta alla criminalità organizzata

L’operazione si inserisce in un contesto territoriale particolarmente delicato, dove la presenza della criminalità organizzata rappresenta una sfida costante per le istituzioni. Le province di Caserta e Napoli sono da anni teatro di attività investigative volte a contrastare il radicamento dei clan e a sottrarre loro le risorse economiche necessarie al mantenimento delle attività illecite.

Le reazioni delle istituzioni

L’operazione di oggi è stata accolta con soddisfazione dalle autorità locali e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno sottolineato l’importanza di colpire non solo le persone, ma anche i patrimoni riconducibili alle organizzazioni criminali. Il sequestro di beni per un valore così rilevante rappresenta un duro colpo per il clan dei Casalesi e un segnale forte della presenza dello Stato sul territorio.

Conclusioni

L’inchiesta condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta conferma l’efficacia delle strategie investigative basate sull’incrocio di dati patrimoniali, intercettazioni e collaborazione con i pentiti. La lotta al riciclaggio e all’autoriciclaggio rimane una delle priorità nella guerra alla criminalità organizzata, soprattutto in aree dove i clan cercano di infiltrarsi nell’economia legale attraverso operazioni apparentemente lecite. L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, con l’obiettivo di prevenire e reprimere ogni tentativo di ricostruzione delle reti criminali.

