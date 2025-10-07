Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sequestro di beni per un milione di euro effettuato dalla Divisione anticrimine della questura di Caserta e dal Servizio centrale anticrimine di Roma. L’operazione ha portato all’esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per associazione per delinquere di tipo mafioso. Il provvedimento, disposto su proposta del questore della provincia, è stato eseguito nei giorni scorsi nei comuni casertani di San Cipriano e Casal di Principe, a seguito di approfondite indagini patrimoniali che hanno evidenziato una sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati dal nucleo familiare dell’indagato.

Operazione coordinata tra Caserta e Roma: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Divisione anticrimine della questura di Caserta e il Servizio centrale anticrimine di Roma. Il decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta del questore della provincia, e ha colpito un uomo già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. L’uomo, figura di spicco dei Casalesi e vicino a Zagaria, era stato arrestato nell’ottobre 2012 dopo un lungo periodo di latitanza.

La cattura del boss e il bunker di Francolise

L’uomo era stato individuato dagli investigatori della Squadra mobile di Caserta nell’ottobre 2012, dopo mesi di ricerche. La cattura era avvenuta in un immobile adibito a bunker, situato nel comune casertano di Francolise. All’interno della struttura, gli agenti avevano rinvenuto numerosi “pizzini”, un dispositivo per il rilevamento di microspie, una botola nascosta nella cabina doccia che conduceva a un nascondiglio segreto e una pistola calibro 7,65. Questi elementi avevano confermato la pericolosità e la capacità organizzativa dell’uomo, che aveva predisposto ogni dettaglio per sfuggire alle forze dell’ordine.

Indagini patrimoniali e sproporzione tra beni e redditi

Le indagini, condotte dagli agenti dell’Anticrimine, si sono concentrate sulla ricostruzione del patrimonio illecito nella disponibilità diretta e indiretta dell’uomo. Gli accertamenti hanno permesso di verificare una notevole sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati dai membri dell’intero nucleo familiare. Questa discrepanza ha costituito la base per la richiesta e l’ottenimento del sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca dei beni.

Beni sequestrati: immobili, veicoli e rapporti finanziari

Al termine delle verifiche, l’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di alcune unità immobiliari, veicoli e diversi rapporti finanziari e bancari, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro. Il provvedimento ha interessato in particolare i comuni casertani di San Cipriano e Casal di Principe, dove sono stati individuati e bloccati i beni riconducibili all’uomo e alla sua famiglia.

Villetta blindata e stanza segreta: i dettagli dell’operazione

Durante l’operazione, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni all’interno di una villetta a due piani dotata di un sofisticato sistema di videosorveglianza esterna. All’interno dell’immobile, è stata scoperta una piccola stanza nascosta, probabilmente utilizzata come rifugio immediato per una sola persona in caso di fuga o necessità. Questo particolare ha ulteriormente evidenziato la pericolosità del soggetto e la sua propensione a eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Il ruolo dei casalesi e il legame con Zagaria

L’uomo destinatario del provvedimento di sequestro è stato identificato come un esponente di vertice dei Casalesi, storica organizzazione criminale radicata nel territorio campano. Il suo legame con Zagaria, uno dei boss più noti del clan, aveva già attirato l’attenzione degli inquirenti, che da tempo monitoravano i suoi movimenti e le sue attività. La cattura nel 2012 e il successivo sequestro dei beni rappresentano un duro colpo per la struttura finanziaria del clan.

Conclusioni: un colpo al cuore dei casalesi

Il sequestro eseguito nei confronti dell’esponente dei casalesi costituisce un importante risultato nell’azione di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata in provincia di Caserta. Le indagini patrimoniali, la scoperta del bunker e della stanza segreta, e la confisca di beni per un milione di euro dimostrano l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. L’operazione rappresenta un passo avanti nella tutela della legalità e nella restituzione alla collettività di risorse sottratte alla mafia.

