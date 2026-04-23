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È di oltre 55 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bari contro una società milanese, il suo rappresentante e la controllante olandese, accusati di indebita percezione di erogazioni pubbliche legate a incentivi per impianti fotovoltaici in provincia di Caserta. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina, a seguito di indagini che hanno coinvolto anche l’Unione Europea.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica capitolina, ha riguardato denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 55 milioni di euro. I destinatari sono una società con sede nella provincia di Milano, il suo rappresentante legale e la società controllante con sede nei Paesi Bassi.

Le accuse e il meccanismo illecito

Secondo l’ipotesi accusatoria, i soggetti coinvolti sono ritenuti responsabili del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Avrebbero beneficiato di risorse non dovute, ottenute grazie a dichiarazioni e documenti falsi presentati al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E. S.p.a.). L’obiettivo era far risultare la realizzazione e l’entrata in esercizio di tre campi solari di grandi dimensioni in provincia di Caserta in una data antecedente al termine ultimo previsto dalla normativa per accedere agli incentivi del cosiddetto IV Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011).

Il IV Conto Energia rappresentava uno dei principali regimi di finanziamento pubblico per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia, garantendo incentivi per venti anni successivi all’installazione degli impianti. Attraverso la presentazione di documentazione falsa, gli indagati avrebbero ottenuto l’accesso diretto alle agevolazioni pubbliche, evitando la necessità di rientrare in graduatorie o di rispettare i limiti delle risorse stanziate. Inoltre, avrebbero beneficiato di una tariffa incentivante superiore a quella spettante in base alla reale data di entrata in esercizio degli impianti.

Il sequestro e le responsabilità amministrative

L’indebita percezione di erogazioni pubbliche ha costituito il presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nei confronti della società milanese coinvolta. Le indagini hanno permesso di estendere la responsabilità anche alla controllante olandese, in considerazione dell’interesse diretto della società estera e della sostanziale coincidenza degli amministratori tra le due entità giuridiche.

Alla luce delle risultanze investigative, il GIP ha disposto il sequestro preventivo di beni, sia in forma diretta che per equivalente, fino a concorrenza di 55.851.713,90 euro, corrispondenti all’ammontare del profitto del reato contestato.

Gli indagati e la dimensione internazionale dell’inchiesta

Sono sei i soggetti iscritti nel registro degli indagati: quattro persone fisiche e due società. L’attività investigativa, sviluppata dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Bari con il supporto dell’Agenzia dell’Unione Europea EUROJUST e dei canali di cooperazione internazionale, ha evidenziato la dimensione transnazionale dell’illecito, che ha coinvolto soggetti residenti in Italia e nei Paesi Bassi.

L’impegno delle autorità e la tutela della legalità

Gli esiti dell’indagine rappresentano una testimonianza dell’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto e nella repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, a tutela del bilancio dello Stato e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a garantire la legalità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

IPA