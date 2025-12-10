Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Beni per svariate decine di migliaia di euro sequestrati dalla Polizia di Stato di Torino. Il provvedimento, emesso dal Tribunale, ha colpito un trafficante di sostanze stupefacenti di origine barese e i suoi presunti complici, accusati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini e il sequestro dei beni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Torino ha eseguito un sequestro patrimoniale nei confronti di un uomo di origini baresi, residente nella provincia torinese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di sostanze stupefacenti. Il sequestro, disposto dal Tribunale di Torino, è stato finalizzato alla confisca dei beni ritenuti frutto di attività illecite.

Chi sono gli indagati e le accuse contestate

Oltre al principale indagato, destinatario della misura, sono state coinvolte altre sette persone a lui vicine. A tutti vengono contestati, a vario titolo, i reati di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, in concorso. Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di soggetti che avrebbero contribuito a occultare e disperdere il patrimonio accumulato illecitamente dal trafficante.

I beni sequestrati

Il provvedimento di sequestro ha riguardato diversi beni: autoveicoli, denaro contante e una cassetta di sicurezza. Il valore complessivo dei beni sottratti ammonta a svariate decine di migliaia di euro. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti patrimoniali, individuando operazioni sospette e passaggi di proprietà finalizzati a eludere eventuali misure di prevenzione.

Il passato giudiziario del principale indagato

La figura del principale destinatario della misura era già emersa in una precedente indagine della Squadra Mobile di Torino. Nel 2020, nel giro di poche settimane, l’uomo era stato arrestato in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dalla Procura della Repubblica locale, per reati legati agli stupefacenti. Era stato ritenuto gravemente indiziato di appartenenza a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, capeggiata dal pregiudicato RASO Vittorio. Per questi fatti, l’uomo è stato condannato in via definitiva a una pena detentiva di 5 anni e 4 mesi.

Le modalità di occultamento dei beni

Grazie agli approfondimenti investigativi della Squadra Mobile della Questura di Torino, è stato possibile accertare la reale consistenza patrimoniale del quarantasettenne, ritenuta il frutto della sua attività delittuosa. Gli accertamenti hanno permesso di documentare la vendita di un immobile, abitazione principale dell’indagato e della compagna, a un prestanome. Questa operazione sarebbe stata effettuata per sottrarsi a eventuali misure di prevenzione patrimoniale.

