È stato arrestato un giovane cittadino albanese, ritenuto responsabile di una rapina in abitazione con sequestro di persona avvenuta a Bologna nel dicembre 2024. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie a indagini approfondite e all’analisi di dati telefonici e tecnici.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del presunto autore di una violenta rapina in abitazione, durante la quale è stato anche commesso un sequestro di persona. L’episodio si è verificato in via Emilio Lepido nel dicembre 2024.

I fatti: la rapina e il sequestro

Un gruppo composto da almeno tre soggetti, con il volto coperto, si è introdotto nell’abitazione presa di mira. In quel momento, all’interno della casa era presente solo un minore. I malviventi hanno immobilizzato il giovane legandogli mani e piedi con fascette di plastica, per poi impossessarsi di numerosi beni mobili di valore, tra cui orologi, gioielli, accessori di abbigliamento, un televisore, elettrodomestici e il contenuto di una cassaforte che è stata forzata utilizzando un flessibile. Dopo il colpo, i responsabili si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura risultata oggetto di furto a San Lazzaro pochi giorni prima.

L’identificazione del presunto autore

Le indagini si sono concentrate sull’analisi del traffico telefonico delle celle della zona e sull’esame di centinaia di migliaia di dati. Grazie anche alle analisi tecniche dei reperti raccolti sulla scena, gli investigatori sono riusciti a raccogliere indizi gravi e concordanti a carico di un giovane cittadino albanese, nato nel 2006, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a rapina.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Sulla base degli elementi raccolti, il giovane è stato individuato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile a Bologna. Dopo la cattura, è stato associato presso la locale casa circondariale, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

