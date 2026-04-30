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Sequestro di persona a Roma, vittime liberate da una cantina dopo ore di violenze: quattro arresti

Quattro arresti a Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione: due tunisini liberati dalla polizia dopo ore di minacce e violenze.

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Forte tensione e paura nel quartiere Casilino di Roma, dove quattro persone sono state arrestate con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le vittime, due giovani tunisini, sono state liberate da una cantina dopo ore di minacce e violenze. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito rapidamente dopo la denuncia di un familiare.

L’inizio dell’incubo: la denuncia e le richieste di riscatto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il drammatico episodio si è svolto nel pomeriggio, quando un cittadino tunisino si è rivolto agli uffici di polizia denunciando il sequestro del fratello. Pochi minuti prima, aveva ricevuto una telefonata in cui gli veniva imposto un ultimatum: pagare oltre 4000 euro di riscatto per riavere il fratello vivo. Le richieste di denaro erano state accompagnate da continue minacce e telefonate sempre più pressanti.

Tutto è iniziato quando il cittadino tunisino, allarmato dalla telefonata ricevuta, si è presentato alla polizia. Gli agenti, guidati dagli investigatori del VI Distretto Casilino e dai Falchi della Polizia di Stato, hanno immediatamente preso in carico la situazione. La vittima ha mantenuto il contatto telefonico con i sequestratori, attivando il vivavoce e consentendo così agli agenti di ascoltare in tempo reale le conversazioni. Dalle parole spezzate del sequestrato è emerso chiaramente che si trovava sotto minaccia, trattenuto contro la sua volontà e in uno stato di terrore.

Il piano della Polizia e il blitz

Gli investigatori hanno rapidamente elaborato una strategia per intervenire. Hanno individuato il luogo dello scambio, dove sarebbe dovuto avvenire il pagamento del riscatto. Quando il fratello della vittima si è avvicinato al punto d’incontro, la scena è stata attentamente monitorata: due uomini si sono fatti avanti per gestire la trattativa, mentre poco più distanti altri due complici – un uomo e una donna – osservavano la situazione con attenzione.

Quando la situazione è stata ritenuta sotto controllo, è scattato il blitz della Polizia. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, mettendo in sicurezza i quattro presunti responsabili. Durante le concitate fasi dell’arresto, la donna ha tentato di impugnare una pistola con matricola abrasa, nascosta nella cintura e pronta all’uso, ma è stata bloccata dagli agenti.

La liberazione delle vittime e la “cantina dell’orrore”

Una volta fermati i sequestratori, il “veterano” della banda ha ceduto e ha indicato agli agenti il luogo dove era tenuta prigioniera la vittima: una cantina angusta, fredda e buia, chiusa con un lucchetto. All’interno sono stati trovati due giovani tunisini, in evidente stato di shock e provati da ore di violenze e minacce.

Secondo la ricostruzione degli investigatori in servizio a Roma, le vittime erano state prelevate con la forza da un’abitazione nella zona di Ponte Lungo, sotto la minaccia di una pistola e di un coltello. Successivamente, erano state caricate su un’auto e portate nella cantina, dove sono state picchiate e intimidite mentre i sequestratori pretendevano denaro, accusandole di un presunto furto.

Le accuse e gli sviluppi giudiziari

Al termine dell’operazione, per i quattro presunti responsabili sono scattate le manette. La donna dovrà rispondere anche del porto di arma clandestina. Tutti gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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