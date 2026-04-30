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Forte tensione e paura nel quartiere Casilino di Roma, dove quattro persone sono state arrestate con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le vittime, due giovani tunisini, sono state liberate da una cantina dopo ore di minacce e violenze. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito rapidamente dopo la denuncia di un familiare.

L’inizio dell’incubo: la denuncia e le richieste di riscatto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il drammatico episodio si è svolto nel pomeriggio, quando un cittadino tunisino si è rivolto agli uffici di polizia denunciando il sequestro del fratello. Pochi minuti prima, aveva ricevuto una telefonata in cui gli veniva imposto un ultimatum: pagare oltre 4000 euro di riscatto per riavere il fratello vivo. Le richieste di denaro erano state accompagnate da continue minacce e telefonate sempre più pressanti.

Tutto è iniziato quando il cittadino tunisino, allarmato dalla telefonata ricevuta, si è presentato alla polizia. Gli agenti, guidati dagli investigatori del VI Distretto Casilino e dai Falchi della Polizia di Stato, hanno immediatamente preso in carico la situazione. La vittima ha mantenuto il contatto telefonico con i sequestratori, attivando il vivavoce e consentendo così agli agenti di ascoltare in tempo reale le conversazioni. Dalle parole spezzate del sequestrato è emerso chiaramente che si trovava sotto minaccia, trattenuto contro la sua volontà e in uno stato di terrore.

Il piano della Polizia e il blitz

Gli investigatori hanno rapidamente elaborato una strategia per intervenire. Hanno individuato il luogo dello scambio, dove sarebbe dovuto avvenire il pagamento del riscatto. Quando il fratello della vittima si è avvicinato al punto d’incontro, la scena è stata attentamente monitorata: due uomini si sono fatti avanti per gestire la trattativa, mentre poco più distanti altri due complici – un uomo e una donna – osservavano la situazione con attenzione.

Quando la situazione è stata ritenuta sotto controllo, è scattato il blitz della Polizia. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, mettendo in sicurezza i quattro presunti responsabili. Durante le concitate fasi dell’arresto, la donna ha tentato di impugnare una pistola con matricola abrasa, nascosta nella cintura e pronta all’uso, ma è stata bloccata dagli agenti.

La liberazione delle vittime e la “cantina dell’orrore”

Una volta fermati i sequestratori, il “veterano” della banda ha ceduto e ha indicato agli agenti il luogo dove era tenuta prigioniera la vittima: una cantina angusta, fredda e buia, chiusa con un lucchetto. All’interno sono stati trovati due giovani tunisini, in evidente stato di shock e provati da ore di violenze e minacce.

Secondo la ricostruzione degli investigatori in servizio a Roma, le vittime erano state prelevate con la forza da un’abitazione nella zona di Ponte Lungo, sotto la minaccia di una pistola e di un coltello. Successivamente, erano state caricate su un’auto e portate nella cantina, dove sono state picchiate e intimidite mentre i sequestratori pretendevano denaro, accusandole di un presunto furto.

Le accuse e gli sviluppi giudiziari

Al termine dell’operazione, per i quattro presunti responsabili sono scattate le manette. La donna dovrà rispondere anche del porto di arma clandestina. Tutti gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

IPA