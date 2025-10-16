Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati a Torino due uomini per sequestro di persona a scopo di estorsione: un minore sarebbe stato trattenuto contro la sua volontà per due giorni nel Parco Sempione, dopo un debito di droga di 50 euro. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, intervenuta dopo la segnalazione di un familiare della vittima.

La segnalazione e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nelle scorse ore a Torino, dove le Volanti dell’UPGSP hanno fermato un quarantenne italiano e un ventottenne cittadino rumeno. I due sono accusati di aver sequestrato un minore per costringerlo, tramite minacce, a ripagare un debito di droga.

L’intera vicenda ha preso il via quando un uomo ha denunciato la scomparsa del nipote. Dopo due giorni di silenzio, lo zio è stato contattato tramite la piattaforma Instagram da un utente sconosciuto. Dall’altra parte, però, c’era proprio il nipote scomparso, che lo ha invitato a seguire le istruzioni che gli sarebbero state fornite.

L’estorsione e la richiesta di denaro

Poco dopo, nella conversazione è intervenuta una terza persona che ha richiesto allo zio una somma di denaro, necessaria a saldare un debito contratto dal nipote. La richiesta era finalizzata a estinguere un debito di droga di 50 euro, maturato due giorni prima.

L’intervento della Polizia e la liberazione del minore

Lo zio, preoccupato per l’incolumità del nipote, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112 NUE. Insieme agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Torino, si è recato presso il Parco Sempione, luogo concordato per l’incontro con i presunti sequestratori. Qui, il minore è stato individuato mentre era seguito da due uomini. Accortisi della presenza della Polizia, i sospetti hanno tentato di fuggire, ma sono stati prontamente bloccati dagli operatori, che avevano presidiato le vie di fuga del parco.

La ricostruzione dei fatti

Dai primi accertamenti, ancora in corso da parte degli inquirenti, è emerso che il minore sarebbe stato trattenuto contro la sua volontà all’interno del Parco Sempione per due giorni. Durante questo periodo, avrebbe subito minacce di ripercussioni qualora il debito non fosse stato saldato. Solo l’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di porre fine alla vicenda.

IPA