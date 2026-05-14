Sequestro di persona e rapine a Trani, colpivano anziani con auto clonata: due pregiudicati arrestati
Due pregiudicati di Canosa fermati a Trani per sequestro di persona e rapina: colpivano anziani con auto clonata tra Puglia, Basilicata e Campania.
È di due provvedimenti di fermo per sequestro di persona, rapina aggravata e altri reati il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. I destinatari sono due uomini di 53 anni e 58 anni, entrambi originari di Canosa di Puglia e già noti alle forze dell’ordine, accusati di aver preso di mira persone anziane e vulnerabili tra Puglia, Basilicata e Campania. L’indagine, avviata a gennaio 2026 e conclusa ad aprile dello stesso anno, ha permesso di ricostruire un sistema criminale basato sull’utilizzo di un’auto clonata per compiere i colpi restando impuniti.
Le indagini e la scoperta dell’auto clonata
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita da un’intuizione dei militari della Stazione di Canosa di Puglia. Gli inquirenti hanno notato la presenza di un’autovettura parcheggiata che, per modello e targa, risultava identica a un’altra regolarmente circolante in città. Questo particolare ha insospettito i Carabinieri, che hanno avviato una serie di accertamenti per verificare la provenienza e l’utilizzo del veicolo.
L’auto si è rivelata essere un vero e proprio “clone”, priva anche del numero di telaio, e veniva impiegata dai due sospettati per mettere a segno i reati senza lasciare tracce riconducibili a loro. Grazie a questa strategia, i malviventi riuscivano a muoversi tra diverse regioni, colpendo in modo mirato e sfuggendo ai controlli delle forze dell’ordine.
Il modus operandi: obiettivi scelti con cura
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e condotte dal NOR di Andria tra gennaio e aprile 2026, hanno permesso di ricostruire la particolare modalità organizzativa adottata dai due uomini. Gli indagati agivano con estrema spregiudicatezza e violenza, selezionando accuratamente le proprie vittime tra persone anziane, sole, malate o comunque in condizioni di ridotta capacità di difesa.
Secondo quanto emerso, i due pregiudicati si introducevano in abitazioni private, spesso utilizzando arnesi da scasso e travestimenti come berretti, scaldacollo e guanti, per non essere riconosciuti. I reati contestati comprendono sequestro di persona, rapina aggravata, tentato furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio e porto di arnesi atti allo scasso.
Il sequestro e il materiale rinvenuto
Durante le operazioni di polizia, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l’auto con targhe clonate, priva del numero di telaio, oltre a numerosi arnesi da scasso e abbigliamento utilizzato per i travisamenti. Questo materiale conferma la meticolosa preparazione dei colpi e la volontà di eludere ogni forma di identificazione.
L’utilizzo dell’auto clonata ha rappresentato un elemento chiave per la riuscita dei reati, consentendo ai due uomini di agire indisturbati e di allontanarsi rapidamente dai luoghi dei colpi senza destare sospetti.
L’arresto e la convalida del fermo
Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, è stato successivamente convalidato dal GIP. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha disposto per entrambi gli indagati l’ordinanza di custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Trani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.