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È di due provvedimenti di fermo per sequestro di persona, rapina aggravata e altri reati il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. I destinatari sono due uomini di 53 anni e 58 anni, entrambi originari di Canosa di Puglia e già noti alle forze dell’ordine, accusati di aver preso di mira persone anziane e vulnerabili tra Puglia, Basilicata e Campania. L’indagine, avviata a gennaio 2026 e conclusa ad aprile dello stesso anno, ha permesso di ricostruire un sistema criminale basato sull’utilizzo di un’auto clonata per compiere i colpi restando impuniti.

Le indagini e la scoperta dell’auto clonata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita da un’intuizione dei militari della Stazione di Canosa di Puglia. Gli inquirenti hanno notato la presenza di un’autovettura parcheggiata che, per modello e targa, risultava identica a un’altra regolarmente circolante in città. Questo particolare ha insospettito i Carabinieri, che hanno avviato una serie di accertamenti per verificare la provenienza e l’utilizzo del veicolo.

L’auto si è rivelata essere un vero e proprio “clone”, priva anche del numero di telaio, e veniva impiegata dai due sospettati per mettere a segno i reati senza lasciare tracce riconducibili a loro. Grazie a questa strategia, i malviventi riuscivano a muoversi tra diverse regioni, colpendo in modo mirato e sfuggendo ai controlli delle forze dell’ordine.

Il modus operandi: obiettivi scelti con cura

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani e condotte dal NOR di Andria tra gennaio e aprile 2026, hanno permesso di ricostruire la particolare modalità organizzativa adottata dai due uomini. Gli indagati agivano con estrema spregiudicatezza e violenza, selezionando accuratamente le proprie vittime tra persone anziane, sole, malate o comunque in condizioni di ridotta capacità di difesa.

Secondo quanto emerso, i due pregiudicati si introducevano in abitazioni private, spesso utilizzando arnesi da scasso e travestimenti come berretti, scaldacollo e guanti, per non essere riconosciuti. I reati contestati comprendono sequestro di persona, rapina aggravata, tentato furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio e porto di arnesi atti allo scasso.

Il sequestro e il materiale rinvenuto

Durante le operazioni di polizia, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l’auto con targhe clonate, priva del numero di telaio, oltre a numerosi arnesi da scasso e abbigliamento utilizzato per i travisamenti. Questo materiale conferma la meticolosa preparazione dei colpi e la volontà di eludere ogni forma di identificazione.

L’utilizzo dell’auto clonata ha rappresentato un elemento chiave per la riuscita dei reati, consentendo ai due uomini di agire indisturbati e di allontanarsi rapidamente dai luoghi dei colpi senza destare sospetti.

L’arresto e la convalida del fermo

Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, è stato successivamente convalidato dal GIP. Dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha disposto per entrambi gli indagati l’ordinanza di custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Trani.

IPA