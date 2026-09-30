Sequestro di persona e violenze filmate a Brescia, nove arresti e permessi di soggiorno revocati

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È di nove arresti e la revoca dei permessi di soggiorno il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato a Brescia, che ha portato alla luce un grave episodio di sequestro di persona, violenza e detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta nelle prime ore dell’alba e ha coinvolto cittadini indiani impiegati principalmente nel settore agricolo.

Le indagini e l’origine dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo l’arresto in flagranza di tre uomini di nazionalità indiana, avvenuto il 9 gennaio scorso. Questi ultimi avevano costretto un loro connazionale e la madre, sotto la minaccia di pistole semiautomatiche, a prelevare 6.000 euro da un libretto postale presso un ufficio di Ghedi. Le vittime sono riuscite a chiedere aiuto a un poliziotto fuori servizio presente sul posto e alla polizia locale, che sono intervenuti tempestivamente, portando all’arresto dei tre aggressori.

Sequestro, violenze e minacce

Le successive indagini della Squadra Mobile di Brescia hanno permesso di ricostruire una vicenda ancora più grave. Già dal pomeriggio dell’8 gennaio, la vittima era stata sequestrata e malmenata da un gruppo di connazionali. Con l’inganno e sotto minaccia di morte, l’uomo era stato condotto incappucciato in una cascina nella provincia di Rovigo, dove è stato spogliato, picchiato e costretto a consegnare tutto il denaro in suo possesso. I sequestratori si sono appropriati delle sue carte di credito e di denaro contante, obbligandolo anche a effettuare un bonifico a favore di uno dei complici.

Le violenze subite sono state filmate e la vittima è stata minacciata: i video sarebbero stati diffusi se non avesse assecondato le richieste dei suoi aguzzini. La mattina del 9 gennaio, la persona sequestrata è stata trasferita in provincia di Reggio Emilia, rinchiusa a chiave in una stanza e sottoposta a ulteriori gravi violenze.

Arresti e accuse contestate

Al termine di una complessa attività investigativa, che ha incluso l’analisi dei telefoni cellulari, intercettazioni telefoniche, esame dei tabulati e accertamenti sui profili social degli indagati, la Polizia di Stato ha eseguito nove ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Brescia: otto in carcere e una agli arresti domiciliari. Gli arrestati sono tutti cittadini indiani regolari in Italia, prevalentemente impiegati in lavori agricoli.

Cinque dei nove sono accusati anche di detenzione illegale di armi in luogo pubblico, nello specifico pistole semiautomatiche. Inoltre, uno degli arrestati è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico custodito nel proprio telefono cellulare, motivo per cui è destinatario di una misura cautelare aggiuntiva.

Il ruolo delle forze dell’ordine e le perquisizioni

L’operazione ha visto il coinvolgimento delle Squadre Mobili di Caserta, Bergamo, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo e Vicenza, oltre ai Reparti Prevenzione Crimine e alle Unità Cinofile Antiesplosivo della Polizia di Stato. Il supporto di questi reparti è stato fondamentale per l’esecuzione dei provvedimenti di cattura e delle perquisizioni delegate.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Brescia, a disposizione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le misure amministrative: revoca dei permessi di soggiorno ed espulsioni

Considerata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale degli indagati, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno per tutti gli arrestati. Una volta espiata la pena, sarà avviata la procedura di espulsione con accompagnamento coattivo nel paese di origine.

Il Questore Sartori ha sottolineato come l’operazione sia nata da un episodio criminale di particolare violenza, seguito da una serie di azioni investigative mirate a individuare attività organizzate per compiere rapine e sequestri di persona nella provincia. Tali fenomeni, ha evidenziato Sartori, sono potenzialmente collegati a contesti di criminalità organizzata e rappresentano un grave rischio per la sicurezza pubblica.

Indagini ancora in corso

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le attività investigative per individuare eventuali collegamenti e complicità con ambienti criminali più ampi. L’obiettivo è fare piena luce su una rete che potrebbe essere coinvolta in ulteriori episodi di violenza e sequestri nella zona.

IPA