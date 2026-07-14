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Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Casteltermini e Cammarata (Agrigento) per sequestro di persona a scopo di estorsione. La vittima è un imprenditore di 87 anni rinchiuso in un casolare e riportato nell’azienda di materiali plastici solo dopo la promessa di una ingente somma di denaro. I carabinieri sono intervenuti dopo aver acquisito la segnalazione di scomparsa dell’anziano. Si sono recati nell’azienda dell’imprenditore e hanno notato la vittima mentre faceva rientro nella fabbrica. Subito è stato individuato e bloccato il presunto autore del sequestro. Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore, mentre si stava recando in azienda, sarebbe stato affiancato, bloccato, costretto a salire su un’autovettura e portato nel casolare dove sarebbe stato immobilizzato e minacciato. Solo dopo aver ottenuto la promessa di soldi, il presunto sequestratore si sarebbe convinto a riportare indietro la vittima.