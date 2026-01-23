Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un sequestro di beni per un milione di euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Caltanissetta nei confronti di un pluripregiudicato ritenuto vicino a esponenti di “Cosa nostra” nissena. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore, ha colpito beni immobili, società e rapporti finanziari riconducibili all’uomo, accumulati secondo gli inquirenti grazie a proventi di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite.

Operazione coordinata tra forze dell’ordine e magistratura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato di Caltanissetta e la Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma. Il provvedimento di sequestro è stato emesso ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Caltanissetta, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore locale. L’obiettivo era colpire il patrimonio di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, ritenuto vicino a figure di spicco della criminalità organizzata nissena.

Beni sequestrati e modalità operative

Il sequestro ha riguardato tutti i beni intestati al pluripregiudicato, oltre a quelli a lui riconducibili ma formalmente intestati a terzi, tra cui anche alcuni parenti stretti. In totale, sono stati sequestrati quattro beni immobili ad uso abitativo e commerciale (di cui due ubicati nel territorio di Caltanissetta e due nella regione Marche), una società con sede a Caltanissetta attiva nel commercio e noleggio di autovetture e nella vendita online di bevande, un’impresa individuale di tabacchi con ricevitoria del lotto, sempre a Caltanissetta, due imprese dedite all’attività di bar e dieci rapporti finanziari accesi presso istituti bancari e postali, per un valore complessivo stimato in un milione di euro.

Indagini patrimoniali e accertamenti

Le indagini, condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta con il supporto delle più avanzate banche dati delle forze di polizia, hanno permesso di ricostruire la crescita del patrimonio dell’uomo, soprattutto a partire dal 2005. Gli investigatori hanno riscontrato una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e dei suoi familiari conviventi. Secondo gli inquirenti, le entrate ufficiali non sarebbero state sufficienti a sostenere le spese necessarie al mantenimento dello stile di vita osservato.

Ipotesi di arricchimento illecito e reimpiego di capitali

Gli accertamenti hanno portato a ipotizzare che i flussi di denaro rilevati sui conti correnti dell’uomo e di alcuni suoi congiunti derivassero esclusivamente da arricchimento illecito, in particolare dai proventi dello spaccio di sostanze stupefacenti e da altre attività illecite, tra cui anche evasione fiscale. Parte di questi capitali sarebbero stati reimpiegati nell’acquisto di beni immobili, spesso intestati a terzi per eludere le indagini patrimoniali e rendere più difficile la tracciabilità delle risorse.

Precedenti penali e legami con la criminalità organizzata

Il soggetto destinatario del sequestro è stato nel tempo sottoposto a diversi procedimenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio come spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti ed estorsioni, alcuni dei quali aggravati dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso nisseno. Molti di questi procedimenti si sono conclusi con sentenze di condanna. Il legame con esponenti di “Cosa nostra” nissena ha rappresentato un ulteriore elemento di rilievo nelle indagini che hanno portato al provvedimento di sequestro.

Il ruolo della normativa antimafia e le prospettive future

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata previste dalla normativa antimafia. Il sequestro dei beni, disposto dal Tribunale di Caltanissetta, mira a colpire le risorse economiche dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a interrompere i flussi finanziari che alimentano le attività illecite. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità e per verificare la provenienza dei capitali sequestrati, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuali sentenze definitive.