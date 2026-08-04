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Un arresto a Catania, dove un ventenne pregiudicato è stato fermato e trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche, mentre si trovava fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. L’intervento è stato effettuato in via Balatelle, dove il giovane è stato controllato insieme a un amico a bordo di uno scooter. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di droga e telefoni cellulari, presumibilmente destinati a detenuti in carcere per facilitare comunicazioni illecite con l’esterno.

Il controllo e l’arresto del ventenne

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando le moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato il giovane per un controllo di routine in via Balatelle. Il ventenne, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in compagnia di un amico a bordo di uno scooter. Durante il controllo, il ragazzo ha ammesso di essere sottoposto alla detenzione domiciliare e di dover trovarsi nella sua abitazione di via Orsa Minore, poiché già condannato per reati contro il patrimonio.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

Alla luce delle dichiarazioni rese dal giovane, gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo recandosi presso la sua abitazione. L’operazione si è svolta con il supporto del personale del Commissariato di Nesima e della Squadra Cinofili. All’interno di una cassettiera in legno sono stati trovati 160 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 7 mini smartphone avvolti in pellicola trasparente e un panetto di hashish da circa 70 grammi. Secondo gli investigatori, quanto rinvenuto era probabilmente destinato a soggetti detenuti in carcere, per consentire comunicazioni illecite con l’esterno.

Il ruolo del cane antidroga e il ritrovamento nello zaino

La perquisizione è proseguita anche nelle altre aree dell’abitazione. Nel sottoscala, grazie al fiuto del cane antidroga “Rex”, è stato individuato uno zaino contenente vari tipi di sostanze stupefacenti. In totale, sono stati sequestrati quasi 1 kg tra marijuana, hashish e droghe sintetiche, tra cui ketamina, MDMA e alcune pillole della cosiddetta “droga dello stupro”, nota per i suoi effetti particolarmente pericolosi.

Le accuse e la custodia cautelare

Il ventenne è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed evasione. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva. Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, si tratta del secondo sequestro record di droghe sintetiche in soli due mesi effettuato dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania.

IPA