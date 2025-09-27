Sequestro Vittoria, il racconto del ragazzo rapito vicino Ragusa: "Mi hanno tenuto in campagna". Le 2 ipotesi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La famiglia, le forze dell’ordine e la comunità tutta lo avevano cercato senza sosta. Infine, il 17enne scomparso a Vittoria, zona residenziale di Ragusa, si è presentato in commissariato accompagnato da un amico. Il ragazzo racconta di essere stato rapito da una banda di malviventi e poi trasportato in campagna. Gli inquirenti indagano per ricostruire le dinamiche del sequestro, dai contorni ancora incerti.

Il racconto del ragazzo rapito

Erano le 21.30 quando, il ragazzo che tutta la città stava cercando, si è presentato in commissariato assieme a un amico.

Il 17enne, nel frattempo raggiunto dai genitori, è rimasto in centrale fino a tarda notte, rispondendo alle domande degli inquirenti.

La squadra mobile di Ragusa, capitanata da Andrea Monaco, è sulle tracce dei sequestratori.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato tenuto in un casolare di campagna, in una zona che non è stato in grado di riconoscere.

I suoi amici, anche loro ascoltati dagli investigatori, parlano di quattro uomini incappucciati a bordo di due Panda.

La videocamera di sorveglianza di una delle villette della zona mostra le due vetture sfrecciare ad alta velocità verso la statale in direzione Gela, Comiso e Catania.

Allarme droga a Vittoria

Prima del ritorno del ragazzo rapito, si ipotizza un sequestro finalizzato a un riscatto o un’azione punitiva, forse per un debito in sospeso.

A pochi metri dal luogo del sequestro, in via Marangio, si trova una piazza di spaccio molto attiva.

“Da troppo tempo questo territorio vive una situazione di insicurezza” è la denuncia del sindaco Francesco Aiello.

L’attività illegale sembra essere gestita da cittadini di origini albanesi, in collusione con la criminalità organizzata.

Lo scrive Giuseppe Bascietto, esperto della mafia locale, che ipotizza un sequestro come “segnale a chi non onora i debiti di droga”.

Ipotesi sequestro malavitoso a Ragusa

Tra l’ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è il coinvolgimento nel caso di Gianfranco Stracquadaini, detto “faccia d’angelo”.

Da oltre un anno, il boss di Cosa Nostra, da tempo latitante, sarebbe tornato a Ragusa.

Stracquadaini è accusato di essere uno degli esecutori del tentato omicidio del collaboratore di giustizia Roberto Di Martino.

Si credeva fosse fuggito a Malta, ma potrebbe essere tornato nel proprio territorio, con tutta l’intenzione di render ben evidente la propria criminosa presenza.