Sequestro Vittoria, parla il padre del ragazzo rapito vicino Ragusa: "Un incubo ma l’hanno trattato bene”

Sta bene il ragazzo rapito a Vittoria nella serata di giovedì 25 settembre ed è tornato a casa dopo attimi di grande tensione. Presentatosi al commissariato, ha raccontato la sua versione dei fatti, ribadendo di non sapere dove sia stato condotto. Anche suo padre, imprenditore, ha raccontato cosa è successo al figlio nei dettagli.

Sequestro a Vittoria, Ragusa: cosa sappiamo

Si è chiuso con il lieto fine il rapimento di un ragazzo a Vittoria, Ragusa. Il 17enne è tornato a casa dopo essersi presentato al commissariato della cittadina del ragusano e ha raccontato tutto quanto accadutogli agli investigatori.

Il ragazzo era stato rapito nella serata di giovedì 25 settembre mentre si trovava con alcuni amici in piazza.

I luoghi dov’è stato sequestrato il ragazzo in provincia di Ragusa

Come sta il ragazzo 17enne rapito: le parole del padre

Suo padre, noto commerciante della zona, ha parlato ad Ansa e ripercorso le ultime ore del figlio. “Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino da mangiare. Ma mio figlio non aveva fame, ha mangiato poco e ha bevuto tanto. La paura e la tensione era tanta. È stato un incubo, per lui e per tutti noi. Per fortuna è finita bene“, ha detto.

“Era incappucciato e non ha visto il percorso. Hanno però viaggiato per un bel po’, forse per una mezzoretta. Lo hanno condotto all’interno di una casa e lì è rimasto da solo, in una stanza. Gli uomini che si recavano da lui erano sempre incappucciati”, ha aggiunto.

“Si trattava forse di una casa di campagna. Non si sentivano rumori. Ha però sentito il rumore degli elicotteri che sorvolavano la zona. Ad un certo punto della giornata lo hanno fatto uscire, lo hanno caricato in auto e sono ripartiti. Lo hanno lasciato in strada, fuori dall’abitato di Vittoria, forse a un paio di chilometri di distanza. Lui ha camminato per un bel po’ fino alla città, poi ha incontrato delle persone che lo hanno caricato in macchina e lo hanno accompagnato in commissariato“, ha chiosato.

La ricostruzione

Il sequestro lampo è durato circa 24 ore e sarebbe stato compiuto da due uomini anche se alcuni testimoni parlano di altre due persone coinvolte. Erano armati, indossavano un cappuccio e parlavano un perfetto italiano. Il ragazzo sta bene e non presentava segni di maltrattamento quando si è presentato in commissariato, accompagnato da un amico.

È rimasto in centrale fino a tarda notte, rispondendo alle domande degli inquirenti, e fatto luce su quanto è accaduto. Pur non riconoscendo la zona in cui è stato condotto, ha affermato di essere stato tenuto in un casolare di campagna. Secondo le prime ricostruzioni, nessun riscatto sarebbe stato chiesto o pagato: fondamentali. quindi, saranno le parole della vittima per arrivare ai sequestratori e al movente.

Il 17enne è apparso molto scosso durante il suo interrogatorio. Ha confermato come il rapimento sia stato opera di qualcuno che conosceva il suo nome, tanto che uno degli uomini avrebbe detto: “Non preoccuparti, vogliamo solo lui”, come confermato da un testimone.