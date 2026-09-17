Serata musicale senza autorizzazioni ed estintori scaduti in un circolo di Asti, 5mila euro di sanzioni

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È di 5.000 euro di sanzioni amministrative il bilancio di un controllo condotto dalla Polizia di Stato in un circolo privato di Asti, dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell’attività e nella sicurezza dei locali. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle verifiche periodiche sui pubblici esercizi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative commerciali e la tutela dell’incolumità pubblica.

Le verifiche della Polizia: fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Amministrativa della Questura di Asti ha effettuato nei giorni scorsi un controllo mirato all’interno di un circolo privato. L’operazione si inserisce in una più ampia pianificazione di ispezioni, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole nei luoghi di aggregazione.

Irregolarità nella somministrazione e violazione delle norme associative

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che nel locale venivano somministrati alimenti e bevande a persone prive della tessera associativa obbligatoria. Questa pratica costituisce una violazione della normativa che disciplina il funzionamento dei circoli privati e delle associazioni, la quale prevede che solo i soci regolarmente iscritti possano usufruire dei servizi offerti.

Gravi carenze in materia di sicurezza e antincendio

Le ispezioni hanno inoltre fatto emergere criticità significative sotto il profilo della sicurezza pubblica e della normativa antincendio. In particolare, è stata riscontrata l’organizzazione abusiva di una serata musicale, priva delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge. A questa irregolarità si sono aggiunte la totale assenza della cartellonistica che indica il divieto di fumo e la presenza di estintori con revisione scaduta, elementi fondamentali per la prevenzione e la gestione di eventuali emergenze.

Rischi per l’incolumità dei presenti

Secondo quanto rilevato dagli agenti, tali carenze e omissioni hanno esposto concretamente a rischi l’incolumità delle persone presenti nel locale. La mancanza di adeguate misure di sicurezza avrebbe potuto compromettere la capacità di risposta tempestiva in caso di emergenza, mettendo in pericolo la salute e la sicurezza degli avventori.

Sanzioni e finalità dei controlli

Per le numerose irregolarità riscontrate, sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5.000 euro. Queste attività ispettive, sottolinea la Polizia, rientrano in una strategia di controlli costanti, disposta per assicurare il rispetto della normativa vigente e, soprattutto, per tutelare l’incolumità pubblica. L’attenzione delle forze dell’ordine si è intensificata anche in considerazione dei recenti fatti di cronaca internazionale che hanno evidenziato la necessità di rafforzare le misure di prevenzione nei luoghi di aggregazione.

Il contesto delle ispezioni nei pubblici esercizi

Le verifiche nei circoli privati e nei pubblici esercizi rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di illegalità e garantire che le attività si svolgano nel rispetto delle regole. La Polizia di Stato di Asti ha ribadito l’importanza di queste operazioni, che mirano a proteggere la collettività e a promuovere una cultura della legalità e della sicurezza.

IPA