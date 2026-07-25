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Serate danzanti organizzate senza autorizzazione e violazioni in materia di sicurezza pubblica hanno portato alla sospensione della licenza di un locale sulla spiaggia di Falconara Marittima. Il provvedimento, disposto dal Questore di Ancona, è stato applicato dopo una serie di controlli che hanno portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti e a diverse sanzioni.

Serate danzanti senza permessi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inizio della stagione estiva ha visto un rafforzamento dei controlli amministrativi nei locali pubblici della zona costiera. In questo contesto, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ancona, con il supporto della Polizia Locale di Falconara Marittima, hanno effettuato diversi accessi presso un locale situato sulla spiaggia.

Durante i controlli, è stato accertato che il titolare del locale aveva organizzato in più occasioni serate danzanti senza i necessari titoli amministrativi. Gli eventi venivano pubblicizzati e prevedevano la presenza di deejay, attirando numerosi avventori. L’attività, svolta in modo professionale, si è svolta in assenza delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Sequestro di droga e sanzioni

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato alcuni grammi di sostanza stupefacente all’interno del locale. Inoltre, sono state elevate sanzioni nei confronti di due soggetti per ubriachezza, mentre una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Questi episodi hanno contribuito ad aggravare il quadro delle irregolarità riscontrate.

Sospensione della licenza e sequestro dell’area da ballo

A seguito degli accertamenti, e tenuto conto delle problematiche emerse in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Questura di Ancona ha avviato un procedimento amministrativo che si è concluso con la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La ditta che gestisce il locale, regolarmente fornita di licenza, si è vista sospendere l’attività in attesa del pronunciamento del T.A.R. Marche.

Violazioni penali e provvedimenti giudiziari

Parallelamente, sono stati avviati accertamenti sulle reiterate violazioni penali riscontrate, in particolare sull’apertura abusiva del locale di pubblico spettacolo dedito al ballo. Considerata la gravità dei fatti e le problematiche di sicurezza pubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona è stata informata. Successivamente, il G.I.P. del Tribunale di Ancona ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’area del locale destinata al ballo.

Esecuzione del sequestro e garanzie per gli indagati

Il personale della Questura di Ancona e della Polizia Locale di Falconara Marittima ha dato esecuzione al provvedimento giudiziario, apponendo i sigilli all’area destinata al ballo.

IPA