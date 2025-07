Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per quindici giorni di un bar di Seregno, in seguito a gravi violazioni in materia di sicurezza e salute pubblica. Il provvedimento, emesso dal Questore della provincia di Monza e della Brianza, è stato eseguito martedì 29 luglio 2025 dagli agenti della Polizia Locale, dopo che il locale era stato più volte segnalato per la somministrazione di alcolici a minori e per episodi di disturbo alla quiete pubblica.

Il provvedimento e le motivazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del bar è stata presa in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente la chiusura temporanea di esercizi pubblici in caso di pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Il Questore ha ritenuto necessario intervenire dopo aver accertato una serie di condotte illecite e reiterate nel tempo, che hanno messo a rischio la salute dei giovani e la tranquillità della zona.

Le denunce per somministrazione di alcol a minori

Il primo episodio che ha portato all’attenzione delle autorità il comportamento del titolare del bar risale al 19 luglio 2025, quando il personale della Polizia Locale di Seregno ha denunciato il gestore per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni sedici. In quell’occasione, una ragazza di 15 anni ha dichiarato di aver ricevuto un cocktail alcolico senza che le fosse stato richiesto alcun documento di identità. La giovane ha inoltre riferito che non si trattava di un caso isolato: anche in precedenza, lo stesso barista le aveva servito una diversa bevanda alcolica, sempre senza alcun controllo sull’età.

Precedenti e recidiva: la Notte Bianca e altri episodi

Non si è trattato di un episodio isolato. Già durante la “Notte Bianca” del 6 luglio 2023, il gestore del bar era stato denunciato dalla Polizia Locale di Seregno per aver somministrato super alcolici a quattro minori di anni sedici. Anche in questo caso, la somministrazione di alcolici a soggetti non ancora sedicenni è stata contestata come reato e ha contribuito a delineare un quadro di reiterazione delle violazioni.

Un ulteriore episodio analogo era stato rilevato dalla Stazione Carabinieri di Seregno il 20 luglio 2022, quando era stata accertata nuovamente la somministrazione di alcol a minore infra sedicenne. Questi fatti hanno evidenziato una condotta sistematica e non occasionale da parte del titolare del locale.

Disagi per i residenti e problemi di ordine pubblico

Oltre alle violazioni relative alla somministrazione di alcolici a minori, il bar è stato al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona. Gli abitanti hanno più volte contattato la Sala Operativa della Polizia Locale per lamentare risse frequenti tra gli avventori, spesso scatenate dall’abuso di sostanze alcoliche. Questi episodi hanno generato schiamazzi notturni e disturbo alla quiete pubblica, protrattisi fino a notte inoltrata, rendendo difficile la convivenza nel quartiere.

Precedente sospensione per eventi non autorizzati

Il locale non era nuovo a provvedimenti restrittivi. Già l’8 aprile 2022 era stato destinatario di una sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., dopo che era stato scoperto aver organizzato serate di pubblico spettacolo non autorizzate. Tali eventi, pubblicizzati sui social network, si svolgevano all’interno di un deposito/magazzino situato nel seminterrato del locale, privo di qualsiasi autorizzazione e dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge.

Durante uno di questi controlli, gli operatori avevano sorpreso oltre 400 persone intente a ballare, identificandone circa 200, molti dei quali minorenni. Anche in quell’occasione, era stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche a minori, aggravando ulteriormente la posizione del titolare.

La vicenda di Seregno non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di problematiche legate all’abuso di alcol tra i giovani e alla responsabilità degli esercenti. Le autorità ribadiscono la necessità di rispettare le normative vigenti, soprattutto quando si tratta di tutelare i minori e garantire la sicurezza della collettività.

IPA