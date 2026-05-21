Serena Bortone critica La Russa per la frase sessista su Gelmini e Carfagna: "Machista, quasi patetica"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Serena Bortone ha criticato con toni duri la battuta di Ignazio La Russa che ha innescato forti polemiche di recente. Il presidente del Senato, la scorsa settimana, è stato chiamato a Palazzo Giustiniani a fare gli onori di casa per un convegno su minori ed educazione organizzato dalla deputata di Noi Moderati, Mara Carfagna. In platea c’è anche stata l’ex ministra berlusconiana, Mariastella Gelmini. La Russa, a un certo punto, ha detto che poi ci sarebbe stata una “seduta a tre” con Gelmini e Carfagna. “Che non è male”, ha chiosato ammiccando verso il pubblico. Molti hanno ritenuto la battuta sessista e volgare.

Serena Bortone critica La Russa per la battuta su Gelmini e Carfagna: “Triste”

“La frase del presidente del Senato la trovo inutilmente machista“, ha dichiarato Bortone, ospite nel talk “Realpolitik”.

“Diciamo anche che denota scarsa contemporaneità ed è quasi patetica – ha aggiunto la giornalista -. Però, che cosa ci dobbiamo fare? Ci ha abituato anche ad altro. Si sta parlando di due ex ministre della Repubblica, di due donne che hanno avuto una storia politica molto importante”.

ANSA

“A me non piace troppo utilizzare sempre il sessismo, però se fossero stati due uomini non avrebbe detto una cosa simile; è stato proprio fuori moda, triste. Ha stufato”, ha osservato Bortone.

L’opinione di Giampiero Mughini

Presente in studio anche Giampiero Mughini, che per commentare quanto esternato da La Russa ha usato toni più moderati. “La discussione sulle differenze tra uomini e donne non le ho mai considerate capitali”, ha ragionato lo scrittore.

“Non ho mai sentito mia questa discussione per due motivi: primo perché io sono portato a rispettare chiunque, uomo, donna, terzo sesso eccetera eccetera. Secondo, perché, quanto alle differenze, come già ho detto, non le ho mai ritenute capitali”, ha concluso Mughini.

Avs: “Le parole di La Russa di uno squallore rivoltante”

Nei giorni scorsi, anche Fiorella Zabatta di Avs ha criticato duramente la battuta del presidente del Senato, parlando di “machismo da osteria”.

“Che la seconda carica dello Stato si senta in diritto di ironizzare su una ‘seduta a tre’ con le colleghe Carfagna e Gelmini è di uno squallore rivoltante”, ha chiosato Zabatta.

Carfagna ha fatto sapere di non essersi offesa: “Ne continuano a parlare perché non hanno null’altro da dire. È stata una battuta strumentalizzata e caricata eccessivamente dalla sinistra in maniera strumentale, a cui sono state attribuite intenzioni che non corrispondevano assolutamente a quelle del presidente La Russa”.

Il presidente del Senato ha invece risposto telegraficamente alle polemiche citando la famosa massima: “La malizia è negli occhi di chi guarda”.