Serena Calcopietro assessore al turismo di Ventimiglia nel caos per il post contro chi ha votato no: "Idioti"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Serena Calcopietro, assessora al Turismo del Comune di Ventimiglia di Fratelli d’Italia, è finita nella bufera per un post, piuttosto colorito, con cui ha commentato l’esito del Referendum sulla Giustizia. “Ci meritiamo una giustizia di m… e magistrati di sinistra corrotti”, ha scritto in una storia su Instagram poi rimossa. Il Pd ha parlato di “insulto grave e gratuito milioni di cittadini italiani”.

Serena Calcopietro e il post sul Referendum

Con una storia su Instagram, poi rimossa, e una scritta in inglese, Serena Calcopietro ha commentato la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia.

L’assessora al Turismo del Comune di Ventimiglia in pratica ha insultato gli italiani che hanno espresso un voto differente da quello che lei auspicava.

INSTAGRAM/serenacalcopietro

L’assessora di Fratelli d’Italia ha postato una cartina dell’Italia dove tutte le Regioni sono in rosso, ad eccesione di Lombardia, Veneto e Friuli (in verde e a maggioranza Sì).

Il post contro chi ha votato no: “Idioti”

Nel post ha definito l’Italia “a bunch of old school retros scared idiots”, cioè un “branco di retrogradi antiquati idioti spaventati”.

E poi ancora: “We deserve shit justice and left corrupted magistrates”, che significa “ci meritiamo una giustizia di m… e magistrati di sinistra corrotti“.

La Calcopietro ha poi specificato che a votare Sì sono state le Regioni che “guidano l’economia e l’innovazione di tutta l’Italia”.

Bufera dopo il post di Serena Calcopietro

Il post non è passato inosservato e ha scatenato molte polemiche.

Secondo il Pd le dichiarazioni dell’assessora al Turismo di Ventimiglia “insultano in modo grave e gratuito milioni di cittadini italiani che hanno votato al referendum sulla giustizia”.

La capogruppo dei democratici in consiglio comunale, Vera Nesci, ha condannato “senza attenuanti le dichiarazioni di Serena Calcopietro” perché “sono affermazioni molto gravi che un amministratore pubblico non può fare”.

La reazione del Pd

Vera Nesci ha poi aggiunto che quelle parole “denotano grave mancanza di rispetto per la democrazia e per i cittadini che hanno espresso la loro volontà, e non per questo vanno denigrati”.

Il Pd ha poi aggiunto che “questo tipo di affermazioni sono incompatibili con qualsiasi incarico pubblico“.

E ancora: “Si chiama democrazia: prevede che si possa votare senza essere insultati da chi rappresenta le istituzioni”, hanno fatto sapere i Dem.

Chi è Serena Calcopietro

Serena Calcopietro è un’esponente politica italiana, attualmente Assessore del Comune di Ventimiglia per il partito Fratelli d’Italia.

Nella giunta guidata dal sindaco della Lega Flavio Di Muro, ricopre diverse deleghe tra cui Turismo, Manifestazioni, Cultura, Sport, Terra di Frontiera e Politiche Italo-Francesi.

Oltre all’impegno politico, è attiva come europrogettista, business consultant e public speaker, specializzata in relazioni istituzionali e pubblica amministrazione.

Nel settembre 2024 ha ufficialmente rifiutato una candidatura alle elezioni regionali per proseguire il proprio mandato amministrativo a Ventimiglia.