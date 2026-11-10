Serena Dandini, una storia di donne: “I sogni possono diventare progetti concreti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Novant’anni di storia, una donna capace di sfidare le convenzioni del proprio tempo e un’eredità che continua a guardare al futuro. Il 12 novembre 2026, a Roma, l’Istituto Leonarda Vaccari celebra il novantesimo anniversario della fondazione con il convegno «L’attenzione e la cura alla persona con disabilità: la spinta innovativa inizia 90 anni fa». Un appuntamento dedicato all’evoluzione della riabilitazione, all’inclusione sociale e alle nuove tecnologie, ma soprattutto alla necessità di mettere la persona al centro di ogni intervento. Fondato nel 1936 da Leonarda Vaccari, l’Istituto nacque da un’intuizione allora rivoluzionaria: offrire ai bambini e ai ragazzi con disabilità non soltanto assistenza sanitaria, ma anche istruzione, formazione professionale e opportunità di partecipazione alla vita sociale. Una visione che ha attraversato il fascismo, la guerra e i profondi cambiamenti della società italiana, arrivando fino ai nostri giorni grazie all’impegno della nipote Saveria Dandini de Sylva, attuale presidente. A raccontare il significato più intimo di questa eredità è Serena Dandini, autrice, scrittrice e protagonista di una stagione fondamentale della televisione italiana. Ma, prima ancora, nipote di Leonarda e sorella di Saveria. La nonna, ricorda, era una donna severa, determinata, poco incline alle tenerezze convenzionali, capace però di insegnare attraverso l’esempio che anche i progetti apparentemente impossibili possono diventare realtà. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Serena Dandini ripercorre la propria educazione sentimentale e civile, il rapporto con le donne anticonformiste della famiglia, le prime ribellioni contro le regole patriarcali e il percorso che l’ha portata dalla televisione alla letteratura. Dalla nascita de La TV delle ragazze alla riflessione sulla Rai contemporanea, dai libri dedicati alle donne dimenticate dalla storia a Ferite a morte, emerge un filo comune: la necessità di dare voce a chi troppo spesso non è stato ascoltato. E mentre il convegno per i novant’anni dell’Istituto Vaccari guarda alle sfide dell’innovazione, Serena Dandini riconosce nella sorella Saveria la capacità di custodire e rinnovare un patrimonio che appartiene ormai alla collettività. Due percorsi differenti, quelli delle sorelle Dandini, uniti da una stessa lezione familiare: non rinunciare ai propri ideali e trovare il coraggio di trasformarli in azioni concrete.

Serena Dandini, sua nonna Leonarda fondò l’Istituto Vaccari nel 1936, quando per molte famiglie avere un figlio con disabilità significava nasconderlo. Lei era ancora bambina quando sua nonna era già una figura autorevole. Quale ricordo personale conserva di lei?

“Della sua dimensione pubblica ricordo poco. Mi è rimasta impressa, invece, la passione con cui portava avanti il suo progetto e il fatto che ci accompagnasse spesso all’Istituto. Per noi è stata una straordinaria lezione di solidarietà e inclusione, non attraverso le parole, ma con l’esempio. L’Istituto era anche casa nostra. Crescere a contatto con quella realtà è stato fondamentale, soprattutto considerando l’epoca in cui mia nonna aveva cominciato. Allora, molto più di oggi, anche se purtroppo resta ancora tanto da fare, le persone con disabilità venivano umiliate, definite con termini offensivi ed emarginate, quasi fossero una vergogna da nascondere. Pensi alla lungimiranza di questa donna, peraltro in pieno fascismo, quando le donne erano considerate inferiori agli uomini e il loro ruolo veniva sostanzialmente ridotto a quello di madri chiamate a mettere al mondo figli per la patria. Lei, invece, aveva un grande sogno ed è riuscita a realizzarlo. Ci ha insegnato proprio questo: i sogni possono diventare progetti concreti”.

Sua sorella Saveria mi ha raccontato che Leonarda era una donna severa, non proprio la classica nonna affettuosa. Era davvero così?

“Sì, era tosta! Era una donna d’azione e pretendeva che anche noi ci dessimo da fare, che collaborassimo. Non era certo la nonnina che preparava i biscotti”.

Eppure riuscì a far sopravvivere l’Istituto anche durante gli anni delle leggi razziali. Come ci riuscì?

“Aveva una capacità incredibile di tenere insieme realtà diverse. Non si lasciava definire da un’appartenenza politica, cercava piuttosto di arrivare al cuore delle persone. Credo abbia compiuto anche scelte politicamente scorrette per l’epoca, pur di difendere un principio irrinunciabile: l’uguaglianza tra gli esseri umani, indipendentemente dalla nascita, dalla cultura o dal ceto sociale. Una delle aspirazioni dell’Istituto era proprio aiutare le famiglie più bisognose. Ancora oggi il nostro sistema di welfare è lontano dall’essere quello che vorremmo. Quando un familiare con disabilità ha bisogno di cure, assistenza e comprensione, si possono incontrare enormi difficoltà, anche economiche. Per questo era fondamentale sostenere non soltanto i ragazzi e le ragazze, ma anche i loro familiari. L’Istituto ha sempre cercato di accogliere entrambi”.

Lei ha fatto della satira uno strumento per mettere in discussione il potere, mentre sua nonna cercava di trasformare la società attraverso l’educazione e l’assistenza. Pur seguendo strade diverse, riconosce una stessa forma di ribellione?

“Certamente. Mia nonna è stata spesso considerata una visionaria, anche per il suo carattere forte. Aveva delle pretese persino nei confronti dello Stato. Era una rompiscatole, come tutte le donne che escono dai sentieri tracciati dalla società. A suo modo è stata una ribelle, una donna che non ha mai rinunciato alle proprie convinzioni, ai propri ideali e ai propri sogni. Questo è stato sicuramente uno dei suoi insegnamenti più importanti. Poi ciascuno può scegliere gli strumenti che preferisce”.

Lei ha definito sua sorella Saveria la vera star della famiglia. Che cosa ammira maggiormente del modo in cui ha raccolto l’eredità di Leonarda?

“Diamo a mia sorella quel che è di mia sorella! Ha abbracciato questo impegno senza risparmiarsi sacrifici e rogne. Gestire una realtà del genere significa confrontarsi ogni giorno con istituzioni, famiglie, medici, infermieri e volontari. Immagini quanto sia complesso. Servono polso, forza e una passione enorme. La vera eroina della famiglia è Saveria. Noi la seguiamo e la guardiamo, a volte, con la stessa ammirazione che avevamo per nostra nonna, cercando di dare il nostro contributo. Ma è lei ad aver raccolto e portato avanti questa grande eredità”.

L’Istituto Vaccari compie novant’anni. Come si può custodire un’eredità così preziosa e, allo stesso tempo, continuare a innovare?

“Ci auguriamo che questo patrimonio, non soltanto materiale ma soprattutto morale, venga preservato. Credo che Saveria stia già lavorando in questa direzione, anche se noi siamo convinti che sia eterna: è un Highlander! Le sue iniziative dimostrano quanto sia lungimirante. Pensi ai pannelli fotovoltaici installati all’Istituto: producono l’energia necessaria alla struttura, ma consentono anche di venderne una parte e destinare i ricavi al sostegno delle famiglie dei ragazzi. È un circolo virtuoso. Saveria, in un certo senso, è già nel futuro. Ora bisogna garantire continuità a tutto questo. È un progetto che deve andare oltre chi oggi lo guida, deve volare alto. Ma è una domanda che andrebbe rivolta soprattutto a lei”.

US: Patrizia Biancamano

Sua nonna Leonarda, sua madre Silvia, sua sorella Saveria, lei e sua figlia Adele: donne con percorsi molto diversi. Qual è il filo che le unisce?

“Forse scoprirlo è proprio lo scopo della mia ricerca, anche attraverso i libri. In Cronache dal paradiso, per esempio, ho raccontato mia madre, che aveva un carattere completamente diverso da quello di mia nonna, molto più dolce. Quando ero una ragazza ribelle, a volte la accusavo di essere troppo remissiva nei confronti di un marito pirotecnico e funambolico. Eppure da lei abbiamo imparato la dolcezza e il rispetto per la fragilità degli altri. Sono eredità differenti che ci portiamo dentro. C’è un’intera genealogia femminile, fatta anche di zie straordinarie, che ho raccontato nello stesso libro. Mia zia Lella, per esempio, è stata una delle prime architette italiane. Si è laureata nel 1943, se non ricordo male. Immagini! Cerco di fare i conti con queste figure attraverso la letteratura, perché è il linguaggio che mi permette di raccontare le mie radici. Conoscerle aiuta a capire da dove veniamo, chi siamo e forse anche dove vorremmo andare. Anche se ancora non lo so!”.

La sua carriera è stata particolarmente eclettica. È il frutto di scelte consapevoli?

“Anche della mia irrequietezza. Mi piace sorprendermi, sperimentare, mettermi alla prova. Altrimenti mi annoio. Per questo non so dove mi porterà il futuro. Adesso sono molto felice del passaggio da autrice televisiva a scrittrice. È stata un’esperienza bellissima, per nulla scontata. Dirigo anche un festival che, non a caso, si chiama L’Eredità delle Donne. Come vede, tutto torna”.

Il festival, come i suoi libri, restituisce visibilità a figure femminili spesso dimenticate. Perché sente così forte questa esigenza?

“Le donne hanno contribuito a scrivere la storia in ogni campo, ma sono rimaste spesso invisibili. Non compaiono nei libri scolastici, raramente hanno strade dedicate o monumenti equestri. Per molto tempo ce n’è stato soltanto uno, quello di Anita Garibaldi al Gianicolo. Mi sembra fondamentale raccontarle. Non a caso, nell’ultima pagina del Catalogo delle donne valorose ho dedicato un piccolo spazio a mia nonna. Dopo aver parlato di tante figure straordinarie, non potevo certo dimenticarmi di lei. Ricostruire una genealogia femminile ci rende più forti, soprattutto pensando alle ragazze e ai ragazzi del futuro. Significa offrire modelli diversi e aiutarli a liberarsi dagli stereotipi e dai pregiudizi che ancora condizionano la nostra società”.

C’è ancora qualche aspetto della sua storia personale o familiare che sente il bisogno di approfondire?

“Credo proprio di sì. C’è ancora molto da scavare, anche dentro me stessa. È questo il bello della letteratura. Non vado dall’analista, ma per me ogni volta che scrivo è un po’ come fare una seduta”.

La scrittura è quindi anche una forma di terapia. Che beneficio ne trae?

“Mi dà equilibrio. Sono molto irrequieta, come le dicevo, e faccio fatica a fermarmi su un unico progetto. Avrei potuto continuare a fare Avanzi per tutta la vita, oppure La TV delle ragazze. Invece ho sempre sentito il bisogno di cambiare. Da una parte questa inquietudine è un motore creativo fondamentale, dall’altra può diventare stancante. Scrivere mi placa”.

E il caos interiore per dirla alla Nietsche si è placato?

“Credo che l’irrequietezza femminile abbia una natura particolare, legata anche al fatto che per secoli siamo state costrette dentro ruoli prestabiliti. Da qui nasce il bisogno di dimostrare il nostro valore e di ribellarci. Pensi ad Aristotele, che ha contribuito a rovinarci la reputazione per secoli, sostenendo l’inferiorità intellettuale delle donne e la loro presunta incapacità di svolgere professioni e incarichi considerati naturali per gli uomini. Per non parlare di Eva, colpevolizzata per aver mangiato la mela. Insomma, come ufficio stampa non siamo state trattate benissimo! Questa narrazione ha condizionato profondamente la nostra autostima. L’irrequietezza può nascere anche dal desiderio di dimostrare continuamente il contrario. Perché no?”.

Lei ha attraversato il Sessantotto, il femminismo e grandi trasformazioni sociali. Quali sono stati i suoi primi gesti di ribellione?

“Anche piccoli gesti, apparentemente insignificanti, legati all’aspetto esteriore. Per esempio, indossare di nascosto la minigonna, che mi era assolutamente proibita. Sono cresciuta in una famiglia molto severa e patriarcale. Ribellarsi a quelle regole, anche attraverso l’abbigliamento, è stato importante”.

In quella famiglia tradizionale, però, c’era anche sua zia Lella, una delle prime donne a laurearsi in Architettura. Quanto è stato importante crescere sapendo che una donna poteva scegliere una strada diversa da quella che la società le imponeva?

“Per fortuna sono state proprio loro, in qualche modo, a salvarci. È quella genealogia femminile che cerco di ricostruire, non soltanto nella mia famiglia, ma anche nella storia collettiva. Nel mio ultimo libro, Paura non abbiamo, racconto le madri costituenti e altre donne straordinarie rimaste nell’ombra. Conoscere le loro vicende ci dà forza. Per me è stato fondamentale sapere che mia zia aveva scelto di studiare Architettura durante il fascismo, quando le tasse universitarie per le donne erano state addirittura raddoppiate per scoraggiarle dal proseguire gli studi. Seguire le tracce di chi ci ha preceduto aiuta a trovare il coraggio di andare avanti. La mia genealogia familiare è stata una grande fonte di ispirazione. Naturalmente non dimentichiamo gli uomini meravigliosi, come mio fratello, che è una persona stupenda. Altrimenti sembra che esistiamo soltanto noi!”.

In Paura non abbiamo racconta anche le donne che hanno contribuito alla nascita della Repubblica. Perché è ancora necessario battersi affinché venga riconosciuto il loro ruolo nella storia?

“È proprio il motivo per cui ho scritto questo libro. Studiare la storia significa comprendere da dove veniamo. Basti pensare che in Italia le disposizioni sul matrimonio riparatore e sul delitto d’onore, due norme profondamente misogine e liberticide, siano state abrogate soltanto nel 1981. E che solo nel 1996 la violenza sessuale sia diventata un reato contro la persona. Prima era considerata un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. Come se il problema fosse andare in giro nudi! Sono andata a rileggere i dibattiti parlamentari dell’epoca. Le posizioni di chi voleva conservare quello stato di cose aiutano a capire quanto siano profonde certe radici culturali. È lì che dobbiamo intervenire. Non soltanto contro il patriarcato come sistema, ma anche contro i modelli che noi donne abbiamo interiorizzato, finendo per considerarli l’unica forma di vita possibile. Per questo la storia è così importante. Anche quella di nostra nonna ci insegna che una donna, in un’epoca profondamente ostile all’emancipazione femminile, ha potuto inseguire i propri desideri nonostante una società che le imponeva tutt’altro destino. Racconto una storia di conquiste, ma certe resistenze culturali che continuano a riemergere. Ritornano sempre certi stereotipi, come l’idea che le donne affidabili siano quelle che indossano la gonna… Il patriarcato è come i peperoni: torna su. Non l’abbiamo ancora digerito”.

Con Ferite a morte ha dato voce alle vittime di femminicidio, utilizzando anche l’ironia per affrontare un tema dolorosissimo. Come ha trovato il linguaggio giusto?

“Ho lavorato insieme alla mia carissima amica Maura Misiti, che purtroppo oggi non c’è più. Era una scienziata sociale, studiava approfonditamente questi fenomeni e mi aiutava a comprenderli attraverso una prospettiva scientifica. Ho capito che serviva un linguaggio capace di arrivare al cuore delle persone. Così ho pensato al teatro e a una sorta di Spoon River. Ho immaginato un paradiso popolato da vittime di femminicidio, in cui ciascuna potesse raccontare la propria storia. Non volevo concentrarmi sulla loro morte, purtroppo dall’esito fin troppo prevedibile, ma sulla vita che avevano vissuto. Speravo che qualcuno, riconoscendosi in quei racconti, potesse trovare la forza di allontanarsi in tempo da una relazione tossica. Era questo l’obiettivo dello spettacolo”.

A distanza di tanti anni, Ferite a morte continua a essere rappresentato. Si aspettava che sarebbe stato ancora così attuale?

“Assolutamente no. Anzi, speravo di poterlo buttare alle ortiche! Il progetto ha ormai tredici, quattordici anni. Prima è nato lo spettacolo teatrale, che ha fatto il giro del mondo ed è stato rappresentato anche all’ONU, in diverse lingue. Poi è arrivato il libro. Non avrei mai immaginato che, dopo tutto questo tempo, avrei dovuto continuare a portarlo in scena. Il 25 novembre sarò a Bologna, all’Arena del Sole, proprio nell’ambito del festival L’Eredità delle Donne, con una versione di Ferite a morte. Mi fa rabbia sentir parlare della violenza sulle donne come di un’emergenza. Ho cercato di costruire uno strumento che permettesse di affrontare il fenomeno attraverso la letteratura, ma soprattutto attraverso le vite delle persone. Altrimenti restano soltanto numeri e statistiche, che non riescono a restituire la complessità di queste tragedie. Trovo molto bello il lavoro che sta portando avanti Gino Cecchettin con la sua fondazione. È riuscito a trasformare un dolore immenso in uno strumento utile a tutti. Anche noi, nell’ambito del festival, saremo in diverse città, tra cui Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna, dove presenteremo anche il film Se domani non torno. È importante continuare a sensibilizzare le persone e mantenere viva l’attenzione”.

Che cosa le ha insegnato Ferite a morte sul modo in cui raccontiamo e giudichiamo le vicende di violenza all’interno delle relazioni, soprattutto quando entrano in gioco legami familiari e dipendenze emotive?

“Che bisogna riflettere molto prima di giudicare. Sono drammi che riguardano la sfera più intima delle persone. Quando sento chiedere: ‘Perché non ha denunciato subito?’, penso a quanto sia difficile esprimere giudizi così netti. Magari si sta parlando del padre dei propri figli, dell’amore della propria vita, della persona con cui si sono condivisi sogni e quotidianità. Non è semplice. Il patriarcato è radicato anche dentro di noi e alcune dinamiche affettive non sono immediatamente riconoscibili. Parliamo di rapporti profondi, nei quali entrano in gioco sentimenti, abitudini e dipendenze emotive. Quando si entra nell’intimità degli altri, bisogna farlo in punta di piedi. È questa la lezione più importante che ho imparato”.

Le leggi sono fondamentali per contrastare la violenza sulle donne, ma da sole possono bastare?

“Le leggi sono importantissime, ci mancherebbe, ma non bastano. Il vero nodo è l’educazione sessuale e affettiva, che dovrebbe essere introdotta nelle scuole, come anche Gino Cecchettin continua a ripetere. È durante la crescita che si formano i primi stereotipi e può svilupparsi quel senso di possesso che porta a considerare le donne come proprietà, anziché persone con pari dignità e diritti. L’educazione sessuo-affettiva è uno strumento di civiltà e dovrebbe essere garantita a tutti. Non si può lasciare alle singole famiglie la decisione di far partecipare o meno i figli, perché ogni nucleo familiare ha convinzioni e sensibilità differenti. Lo Stato deve assumersi questa responsabilità, affidandosi a professionisti preparati. Per esempio, la mia famiglia non mi avrebbe mai permesso di frequentare corsi del genere. Mio padre avrebbe liquidato tutto dicendo: ‘Sono sciocchezze’. Delegare completamente questa scelta ai genitori significa rinunciare a una battaglia educativa fondamentale”.

Lei ha contribuito a scrivere una parte importante della storia della televisione italiana, dopo aver lavorato anche in radio. Ma all’inizio quale professione sognava?

“Volevo fare l’assistente universitaria, pensi! E ancora oggi, quando lavoro a un nuovo progetto, la fase che preferisco è proprio quella della ricerca. Ero appassionata di letteratura angloamericana e avrei voluto dedicarmi a quell’ambito. Poi la vita ti porta altrove e scopri che puoi esprimerti in tanti modi. Certamente ha avuto la meglio anche il senso dell’umorismo ereditato da mio padre, che era un uomo molto simpatico e divertente. Un’altra eredità preziosa”.

Dopo la radio è arrivata la televisione, con programmi che hanno lasciato il segno. Che rapporto ha oggi con quel mondo e come lo vede cambiato?

“Non sono una nostalgica. Ogni epoca ha i propri linguaggi e le proprie forme espressive. Ho lavorato moltissimo e alcuni programmi che ho realizzato continuano ad andare in onda. È quasi come essere ancora in televisione, anche restando a casa. E devo dire che è piacevole. Poi si cresce, cambiano le esigenze e nasce il desiderio di dedicarsi ad altri progetti. Quello che oggi forse manca alla televisione è una visione lungimirante. Il servizio pubblico, essendo fortemente condizionato dalla politica, tende spesso a concentrarsi su obiettivi immediati. Cambia il governo e magari, il giorno dopo, cambiano anche funzionari e direttori. In questo modo diventa difficile progettare il futuro, sperimentare, creare laboratori e investire su nuovi talenti. Servirebbero dirigenti disposti a rischiare e a sostenere idee originali. La mancanza di coraggio limita la creatività e la libertà. A volte si arriva persino a una forma di autocensura preventiva da parte di chi gestisce la televisione. È come un diserbante: la paura del potere politico rende tutti più cauti e spegne la capacità di immaginare qualcosa di nuovo”.

Quando propose La TV delle ragazze, quanto fu difficile convincere i dirigenti Rai che le donne potessero proporre una comicità diversa, con una voce autonoma?

“Le dirò: pochissimo. Ed è proprio questo l’aspetto incredibile! Torniamo al discorso di prima. All’epoca c’era Angelo Guglielmi, direttore di Rai Tre, un uomo sicuramente lontano mille miglia da noi autrici. Gli presentammo l’idea della TV delle ragazze e ci rispose: ‘Non ho capito bene che cosa volete fare, ma intuisco la passione. Quindi fatelo’. Capisce quanto sia importante incontrare mentori capaci di dare fiducia, senza paura di rischiare o di avventurarsi in territori sconosciuti, anche a costo di procurarsi qualche rogna? Per loro contava più la visione di lungo periodo che il piccolo risultato quotidiano”.

Dopo tanti anni di carriera, tra programmi di successo e progetti molto diversi, qual è la lezione più importante che ha imparato?

“A non crederci troppo e a non prendermi eccessivamente sul serio. Ho imparato soprattutto quanto sia bello lavorare in gruppo. Condividere successi e insuccessi, attraversare insieme momenti felici e difficoltà, aiuta a mantenere una prospettiva realistica. C’è sempre qualcuno pronto a dirti: ‘Stai sbagliando, la vedo diversamente’. Ed è prezioso, perché ti costringe a metterti in discussione e a conservare uno spirito critico. Il mio lavoro mi ha insegnato il valore della cooperazione e l’importanza di restare con i piedi per terra. Bisogna essere seri in quello che si fa, senza prendersi troppo sul serio”.

Oggi è diventata anche nonna. Leonarda ha lasciato un’istituzione, lei ha costruito programmi televisivi, libri, festival e progetti culturali. Quali valori ritiene più importanti da trasmettere alle nuove generazioni?

“È una domanda davvero difficile, perché i tempi sono cambiati profondamente. Mi spaventa il mondo dei social, con tutte le influenze esterne a cui sono esposti i ragazzi. Un tempo l’esempio familiare poteva avere un peso maggiore, mentre oggi i giovani ricevono stimoli continui, non sempre condivisibili e spesso impossibili da controllare. Per fortuna, la bellezza di essere nonna è avere una responsabilità limitata! Ci si preoccupa, si va in ansia, ma si può anche godere della possibilità di coccolare e viziare i nipoti. Da genitori, invece, bisogna mantenere regole più rigide. Sono regali della vita. Dopo essermi preoccupata, non posso fare altro che godermeli, perché oltre un certo limite non posso intervenire. Nonostante le paure, però, ho molta fiducia nelle nuove generazioni. Penso, per esempio, ad Adele, mia figlia. È tosta, ha costruito e sta portando avanti una bellissima carriera da documentarista. Sta anche insegnando e segue mille progetti. È una delle ragioni per cui guardo al futuro con ottimismo”.

Sua sorella Saveria mi ha raccontato una storia straordinaria. Non crede che quella dell’Istituto Vaccari meriterebbe di essere conosciuta da un pubblico molto più ampio, fino a diventare un patrimonio collettivo?

“Mia sorella tende sempre a schernirsi. In occasione dei novant’anni, però, ha deciso di uscire un po’ più allo scoperto, perché normalmente preferisce restare un passo indietro. Quando la vedo all’opera, resto colpita dalla sua competenza e dalla sua determinazione. È battagliera, preparatissima, appassionata. Ci avrà fatto una testa così! Naturalmente scherzo, lo dico con affetto. È talmente coinvolta in quello che fa che riesce a trasmettere la propria passione anche agli altri”.