Sergei e Yulia Skripal avvelenati dai servizi segreti, dopo 7 anni di indagini: "Putin autorizzò la missione"

Si è conclusa dopo sette anni l’indagine sul tentativo di avvelenamento del marzo 2018 dell’ex ufficiale russo Sergei Skripal e di sua figlia Yulia. L’uomo, accolto nel Regno Unito, era stato ritrovato privo di sensi insieme alla figlia su una panchina a Salisbury. La conclusione è: inalazione di Novichok, un gas nervino potenzialmente letale. Da Londra l’accusa: “Vladimir Putin è moralmente responsabile perché aveva autorizzato la missione”. Ci fu anche una vittima: Dawn Sturgess.

Il caso di avvelenamento da Novichok

Il caso di avvelenamento di Sergei Skripal e di sua figlia Yulia fu un evento di ampia mediaticità. Dal 4 marzo 2018 se ne parlò a lungo, ma le indagini sono state complesse e solo dopo sette anni si è giunti alla conclusione. Facciamo un passo indietro e raccontiamo gli eventi della giornata.

Sergei Skripal, ex colonnello dell’intelligence militare russa GRU, era fuggito da Mosca ed era stato accolto dal Regno Unito. Il 4 marzo venne ritrovato privo di sensi insieme alla figlia Yulia, andata a trovarlo per pochi giorni, su una panchina di Salisbury.

La panchina dove è stato ritrovato privo di sensi Sergei Skripal

Anche chi giunse sul posto per prestare soccorso, come l’agente Nick Bailey, presentò sintomi di avvelenamento. In totale saranno 21 le persone che si sentirono male quel giorno e una donna morì mesi dopo: Dawn Sturgess, che si era spruzzata addosso il contenuto di una boccetta trovata dal compagno.

7 anni di indagini: la ricostruzione

Tutte le persone vittime dei sintomi di avvelenamento, per Londra, erano state a contatto con il gas nervino Novichok. Già dai primi accertamenti il governo inglese aveva puntato il dito contro i servizi di sicurezza di Mosca, ma la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova aveva dichiarato che non c’erano mai stati programmi di ricerca per lo sviluppo di un gas chiamato Novichok.

Dopo sette anni di inchiesta e 174 pagine, arriva la ricostruzione completa di come morì Dawn Sturgess. La donna si sarebbe spruzzata quello che credeva essere un profumo, contenuto in una boccetta trovata dal compagno Charlie Rowley.

L’uomo aveva recuperato il contenitore il 30 giugno. Anche lui fu avvelenato, ma riuscì a sopravvivere. Per la donna, invece, nulla da fare, vista l’alta esposizione al gas nervino.

Il dito puntato su Putin

Il dito viene puntato direttamente contro il presidente Vladimir Putin, che secondo il giudice Anthony Hughes, che ha condotto l’inchiesta, è da considerarsi “moralmente responsabile” per la morte della donna. Il motivo sarebbe aver autorizzato la missione che avrebbe dovuto eliminare Skripal.

Secondo il rapporto, gli agenti arrivati in Inghilterra per eliminare l’ex colonnello dell’intelligence russa erano tutti del GRU. Agivano sotto gli pseudonimi di Alexander Petrov, Ruslan Boshirov e Sergey Fedotov. Avrebbero applicato il gas sulla maniglia della porta d’ingresso dell’uomo, per poi gettare la boccetta in modo “incauto”. Sarebbe stato in quell’occasione che Rowley l’avrebbe ritrovata e portata a casa.

Per l’ex magistrato, la conclusione è che “l’operazione per assassinare Sergei Skripal deve essere stata autorizzata ai massimi livelli, dal presidente Putin”. E aggiunge che tutti coloro che sono stati coinvolti sono da considerare moralmente responsabili della morte della donna.

Le conseguenze: via a sanzioni

La tensione tra Londra e Mosca è già molto alta. Il premier Starmer ha convocato l’ambasciatore russo, Andrei Kelin, per chiedergli conto delle attività ostili da parte del Cremlino sul suolo del Regno Unito. È stato già annunciato un pacchetto di sanzioni verso il GRU.

Starmer ha inoltre parlato di “disprezzo del Cremlino per le vite innocenti” e ha affermato che il Regno Unito si opporrà al “brutale regime di Putin”.

Zakharova, portavoce russa, ha definito il dossier una “favola di cattivo gusto”. Rimane la domanda su dove si trovino Yulia e suo padre, scomparsi dai radar negli ultimi sette anni. Probabilmente sono sotto protezione, e difficilmente arriveranno risposte ufficiali.