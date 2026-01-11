Sergio Costa e il tumore alla prostata, il vicepresidente della Camera critica Meloni: "Sono rammaricato"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il vicepresidente della Camera Sergio Costa rivela il tumore e tira in ballo il Governo Meloni sul tema della sanità pubblica. L’ex ministro e deputato di spicco del M5s ha parlato della battaglia contro il cancro alla prostata che sta affrontando da pochi mesi, dicendosi “rammaricato” dei soldi sottratti al sistema sanitario nazionale per finanziare gli armamenti.

Sergio Costa rivela il tumore alla prostata

Sergio Costa ha rivelato a Il Fatto Quotidiano di avere un tumore alla prostata, scoperto a novembre 2025, alla vigilia delle elezioni regionali in Campania, che non ha potuto festeggiare con l’amico Roberto Fico.

“Mi aveva chiamato Giuseppe Conte sollecitandomi ad andare, quella sera a Napoli c’era anche lui. Ma io avvertivo ancora i postumi della biopsia” ha raccontato.

Le critiche a Giorgia Meloni

Ex generale dei carabinieri in prima linea nella lotta contro i rifiuti nella Terra dei fuochi, non esclude che l’attività condotta per anni insieme ai suoi uomini, tra le sostanze altamente nocive emerse dagli scavi, possa avere influito nello sviluppo del tumore.

“Non sono uno studioso e quindi non saprei, anche se confesso che il pensiero è andato subito a quegli anni e ai veleni che io e tanti altri abbiamo respirato” ha detto al Corriere della Sera.

Nel racconto della malattia, Costa ha tenuto a precisare di aver scelto di affidarsi alle cure dell’Ospedale del Mare di Napoli, rifiutando privilegi e scorciatoie.

“Ho raccolto l’invito dei medici a sostenere il loro lavoro. Il sistema sanitario nazionale va potenziato e non indebolito e mi rammarico che la premier Meloni nel suo recente incontro con la stampa non abbia dedicato una sola parola alla sanità. Non ce l’ho con lei, ma mi è dispiaciuto molto” ha affermato, riferendosi alle dichiarazioni di Meloni nella conferenza di inizio anno.

Il “rammarico” per la sanità pubblica

L’ex ministro dell’Ambiente con i governi Conte I e II ha voluto rendere nota la sua malattia proprio “per ringraziare la sanità pubblica che mi ha curato e che meriterebbe molte più risorse delle poche che le sono riservate”.

“Perché penso che sia da folli spendere i soldi pubblici in armi mentre abbiamo una sanità che necessita di risorse per essere potenziata – ha detto al Corriere della Sera – Come paziente oncologico ho l’esenzione dai ticket, tuttavia ho dovuto spendere oltre 100 euro per comprare integratori contro gli effetti collaterali delle cure e penso a quanti italiani non possono permetterselo”. Forse ti può interessare Daniela Montesi sottoposta alla chemio ma senza tumore, Asl di Pisa costretta a risarcirla per 470 mila euro Daniela Montesi otterrà un risarcimento dall'Asl di Pisa dopo l'errore di diagnosi del tumore ed essersi sottoposta alla chemio