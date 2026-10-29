Sergio Mattarella contro i no vax, Matteo Bassetti duro contro chi li ha difesi: "Dovrebbero dimettersi"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante le celebrazioni de “I Giorni della ricerca”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato le posizioni dei no vax e la diffusione delle fake news in ambito sanitario. Parole che sono state rilanciate dall’infettivologo Matteo Bassetti, che ha criticato l’approvazione alla Camera della norma sul reintegro dei medici radiati, chiedendo le dimissioni per chi gestisce le istituzioni sanitarie senza seguire la scienza.

Il discorso di Sergio Mattarella contro le fake news sui vaccini

In occasione della cerimonia per “I Giorni della Ricerca” al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso una condanna per le posizioni antiscientifiche e la disinformazione in materia di salute pubblica: “L’opposizione pregiudiziale ai vaccini è uno dei sintomi più sconcertanti”, ha dichiarato il Capo dello Stato.

Come riportato da Il Giornale, Mattarella ha poi richiamato la responsabilità collettiva di fronte ai rischi concreti che corre chi rifiuta le tesi della scienza: “Quando ci troviamo davanti a fatti dolorosi di cronaca, con adulti o bambini che rischiano o addirittura perdono la vita che avrebbero potuto facilmente difendere, si avverte l’esigenza di contrastare l’opera di chi cerca di avvelenarne l’opinione“.

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Nel suo intervento, il Presidente si è soffermato anche sulle “credenze irrazionali e fake news distruttive“, sollecitando le istituzioni a intervenire sulle diseguaglianze territoriali affinché l’accesso agli screening e ai servizi sanitari rimanga un diritto garantito a tutti i cittadini.

La presa di posizione di Matteo Bassetti contro le scelte della Camera

Alle parole pronunciate dal Quirinale si è affiancata la reazione di Matteo Bassetti, professore di Malattie infettive all’Università di Genova e primario all’ospedale San Martino, che si è scagliato contro l’approvazione dell’articolo 8 del Ddl professioni sanitarie a Montecitorio, norma che consente la richiesta di reiscrizione agli albi per i medici radiati durante la pandemia.

“La scienza non si piega alle convenienze e la disinformazione non può diventare una linea politica“, ha ammonito il medico, criticando l’uso della sanità per calcoli elettorali.

L’esperto ha poi rimarcato con forza che “la verità scientifica non si decide a maggioranza“, definendo l’esito del voto a Montecitorio come “uno dei punti più bassi della politica di governo degli ultimi anni”, colpevole di strizzare l’occhio alle teorie negazioniste a scapito del lavoro svolto dal personale sanitario negli ospedali.

Le richieste di dimissioni ai vertici sanitari che hanno difeso le posizioni no vax

Richiamando le parole del Presidente della Repubblica, Matteo Bassetti ha chiesto un’assunzione di responsabilità a quanti nelle istituzioni hanno sostenuto nel tempo tesi contrarie alla scienza.

“Chi ha difeso i medici no-vax e legittimato la disinformazione, arrivando a occupare ruoli di vertice nelle istituzioni sanitarie, oggi dovrebbe assumersi le proprie responsabilità”, ha sostenuto l’esperto, arrivando a ipotizzare le dimissioni come “un atto dovuto per rispetto della sanità pubblica”.

L’infettivologo ha infine sottolineato come la tutela della salute debba rimanere svincolata da convenienze politiche e propaganda, ricordando che i vaccini e la ricerca scientifica hanno salvato milioni di vite, e che favorire posizioni ostili ai dati della comunità medica rischia di minare il rapporto di fiducia essenziale tra cittadini, istituzioni e sistema sanitario.