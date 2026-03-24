Sergio Mattarella depone la corona d'alloro alle Fosse Ardeatine per le vittime dell'eccidio, il video
Mattarella onora le vittime delle Fosse Ardeatine in una cerimonia commemorativa solenne e significativa
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto oggi una corona d’alloro per l’ottantaduesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ad accompagnare il capo dello Stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle forze armate e il presidente dell’Associazione italiane famiglie dei martiri italiani Francesco Albertelli. Sono state poi nominate le 335 vittime della strage nazista. Alla cerimonia al Mausoleo hanno partecipato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Mattarella, unitamente alle autorità che lo hanno accolto all’arrivo, si è poi recato all’interno del Sacrario Ardeatino, dove ha reso omaggio alle vittime dell’eccidio. Mattarella ha poi firmato l’Albo d’Onore del Sacrario.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.