Sergio Mattarella e le nomine ad Alfiere della Repubblica per il 2025, chi sono i 28 giovani premiati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha effettuato 28 nomine ad Alfiere della Repubblica 2025, scegliendo giovani che si sono distinti per solidarietà, coraggio e impegno civile. Tra volontariato, inclusione, ambiente e innovazione, le loro storie dimostrano una generazione attiva e responsabile, capace di superare stereotipi e contribuire al bene comune.

Alfiere della Repubblica 2025, Mattarella ne premia 28

Un racconto collettivo fatto di impegno, empatia e responsabilità. È il quadro che emerge dagli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti dal Presidente Sergio Mattarella a 28 giovani italiani che nel 2025 si sono distinti per azioni concrete a favore della comunità.

Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal Quirinale a ragazze e ragazzi, generalmente minorenni, premia comportamenti esemplari in ambito sociale, culturale, ambientale e civile.

ANSA

Al centro la solidarietà

I gesti premiati non sono straordinari, ma sicuramente esempi forti di quell’impegno quotidiano capace di generare un impatto positivo nel proprio contesto di vita.

Il tema scelto per questa edizione, “Sperimentare e comunicare con la solidarietà”, sottolinea proprio la capacità delle nuove generazioni di tradurre valori astratti in azioni tangibili.

Il premio rappresenta anche uno strumento per valorizzare il protagonismo giovanile, e contrastare stereotipi diffusi che dipingono gli adolescenti come disinteressati o distanti dalla realtà sociale. Al contrario, le storie raccontate mostrano una generazione attenta, sensibile e profondamente coinvolta nei problemi del presente.

Chi sono i 28 Alfieri della Repubblica 2025

Ecco la lista completa dei nuovi Alfieri della Repubblica:

Emanuele Amodio (2007): Ha dimostrato il valore dell’amicizia inclusiva sostenendo quotidianamente un compagno con gravi difficoltà.

Antonio Bertoli (2013): promotore di inclusione attraverso attività condivise con ragazzi nello spettro autistico.

Noa Thuy Bertolucci (2008): giovane volontaria della Croce Rossa, impegnata nella diffusione dei valori umanitari.

Dalila Brocculi (2009): sostiene le famiglie in terapia intensiva neonatale, trasformando la propria esperienza personale.

Rocco Antonio Commisso (2014): ha salvato una tartaruga marina intrappolata nella plastica, dimostrando sensibilità ambientale.

Francesco Correale (2008): attivo nella Protezione Civile dopo un’alluvione, esempio di servizio alla comunità.

Riccardo Cremonesi (2008): ha salvato un compagno con manovre di primo soccorso.

Mariasole Di Biase (2011): volontaria impegnata nell’inclusione di persone con sindrome di Down.

Aurora Di Vanna (2008): ha sensibilizzato sulla violenza di genere attraverso la scrittura.

Salwa Ez-Zahiri (2008): punto di riferimento per l’integrazione familiare dopo l’arrivo in Italia.

Leonardo Figello (2008): ideatore del progetto solidale “CondividApe” contro le disuguaglianze.

Gabriele Galal (2007): attivo nel supporto a senzatetto e famiglie in difficoltà.

Jasmeen Kaur (2009): poetessa che affronta temi sociali come solitudine e disagio.

Tommaso Lavecchia (2011) : ha condiviso la passione per l’astronomia con attività divulgative tra coetanei.

Angelica Maria Masella (2010): punto di riferimento per un compagno fragile, favorendone inclusione e socialità.

Marco Mazzariol (2011): ha affrontato la malattia con determinazione, diventando esempio di forza.

Viola Menichetti (2008): ha salvato il padre dopo un incidente in montagna.

Matteo Morvillo (2007): co-creatore di un’app contro lo spreco alimentare.

Amedeo Valestra (2007): co-creatore dell’app “Cucinalo” per promuovere sostenibilità alimentare.

Ludovico Natalizi (2007): aiuta bambini con difficoltà scolastiche favorendo inclusione educativa.

Karol Pastore (2007): esempio di resilienza e forza d’animo nel convivere con una patologia complessa.

Gioele Petrella (2010): usa la musica per promuovere integrazione tra ragazzi con disabilità.

Sara Pignatelli (2007): ha affrontato un tumore senza rinunciare allo studio e ai suoi obiettivi

Claudia Savarino (2007): diffonde valori etici attraverso la poesia.

Nicolas Treppo (2013): ha salvato un amico in mare praticando la rianimazione.

Inerio Vacca (2010): intervento decisivo per salvare un coetaneo in acqua.

Emilia Zarrone (2012): esempio di amicizia inclusiva con un compagno autistico.

Serena Zullo (2009): attiva nel volontariato parrocchiale e nelle iniziative AVIS.

La nota del Quirinale

Nel comunicato ufficiale, il Quirinale descrive i nuovi Alfieri come un “mosaico” di esperienze diverse: giovani volontari, studenti impegnati, ragazzi capaci di trasformare difficoltà personali in punti di forza e promotori di inclusione.

Il messaggio di Mattarella è chiaro: esiste una parte significativa della società che lavora per costruire un futuro più equo, inclusivo e solidale.