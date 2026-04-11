Sergio Mattarella e le nomine ad Alfiere della Repubblica per il 2025, chi sono i 28 giovani premiati
Le nomine ad Alfiere della Repubblica 2025: Mattarella premia 28 giovani. Le loro storie esempi di solidarietà, coraggio e impegno sociale
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha effettuato 28 nomine ad Alfiere della Repubblica 2025, scegliendo giovani che si sono distinti per solidarietà, coraggio e impegno civile. Tra volontariato, inclusione, ambiente e innovazione, le loro storie dimostrano una generazione attiva e responsabile, capace di superare stereotipi e contribuire al bene comune.
- Alfiere della Repubblica 2025, Mattarella ne premia 28
- Al centro la solidarietà
- Chi sono i 28 Alfieri della Repubblica 2025
- La nota del Quirinale
Alfiere della Repubblica 2025, Mattarella ne premia 28
Un racconto collettivo fatto di impegno, empatia e responsabilità. È il quadro che emerge dagli attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti dal Presidente Sergio Mattarella a 28 giovani italiani che nel 2025 si sono distinti per azioni concrete a favore della comunità.
Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal Quirinale a ragazze e ragazzi, generalmente minorenni, premia comportamenti esemplari in ambito sociale, culturale, ambientale e civile.
Al centro la solidarietà
I gesti premiati non sono straordinari, ma sicuramente esempi forti di quell’impegno quotidiano capace di generare un impatto positivo nel proprio contesto di vita.
Il tema scelto per questa edizione, “Sperimentare e comunicare con la solidarietà”, sottolinea proprio la capacità delle nuove generazioni di tradurre valori astratti in azioni tangibili.
Il premio rappresenta anche uno strumento per valorizzare il protagonismo giovanile, e contrastare stereotipi diffusi che dipingono gli adolescenti come disinteressati o distanti dalla realtà sociale. Al contrario, le storie raccontate mostrano una generazione attenta, sensibile e profondamente coinvolta nei problemi del presente.
Chi sono i 28 Alfieri della Repubblica 2025
Ecco la lista completa dei nuovi Alfieri della Repubblica:
- Emanuele Amodio (2007): Ha dimostrato il valore dell’amicizia inclusiva sostenendo quotidianamente un compagno con gravi difficoltà.
- Antonio Bertoli (2013): promotore di inclusione attraverso attività condivise con ragazzi nello spettro autistico.
- Noa Thuy Bertolucci (2008): giovane volontaria della Croce Rossa, impegnata nella diffusione dei valori umanitari.
- Dalila Brocculi (2009): sostiene le famiglie in terapia intensiva neonatale, trasformando la propria esperienza personale.
- Rocco Antonio Commisso (2014): ha salvato una tartaruga marina intrappolata nella plastica, dimostrando sensibilità ambientale.
- Francesco Correale (2008): attivo nella Protezione Civile dopo un’alluvione, esempio di servizio alla comunità.
- Riccardo Cremonesi (2008): ha salvato un compagno con manovre di primo soccorso.
- Mariasole Di Biase (2011): volontaria impegnata nell’inclusione di persone con sindrome di Down.
- Aurora Di Vanna (2008): ha sensibilizzato sulla violenza di genere attraverso la scrittura.
- Salwa Ez-Zahiri (2008): punto di riferimento per l’integrazione familiare dopo l’arrivo in Italia.
- Leonardo Figello (2008): ideatore del progetto solidale “CondividApe” contro le disuguaglianze.
- Gabriele Galal (2007): attivo nel supporto a senzatetto e famiglie in difficoltà.
- Jasmeen Kaur (2009): poetessa che affronta temi sociali come solitudine e disagio.
- Tommaso Lavecchia (2011) : ha condiviso la passione per l’astronomia con attività divulgative tra coetanei.
- Angelica Maria Masella (2010): punto di riferimento per un compagno fragile, favorendone inclusione e socialità.
- Marco Mazzariol (2011): ha affrontato la malattia con determinazione, diventando esempio di forza.
- Viola Menichetti (2008): ha salvato il padre dopo un incidente in montagna.
- Matteo Morvillo (2007): co-creatore di un’app contro lo spreco alimentare.
- Amedeo Valestra (2007): co-creatore dell’app “Cucinalo” per promuovere sostenibilità alimentare.
- Ludovico Natalizi (2007): aiuta bambini con difficoltà scolastiche favorendo inclusione educativa.
- Karol Pastore (2007): esempio di resilienza e forza d’animo nel convivere con una patologia complessa.
- Gioele Petrella (2010): usa la musica per promuovere integrazione tra ragazzi con disabilità.
- Sara Pignatelli (2007): ha affrontato un tumore senza rinunciare allo studio e ai suoi obiettivi
- Claudia Savarino (2007): diffonde valori etici attraverso la poesia.
- Nicolas Treppo (2013): ha salvato un amico in mare praticando la rianimazione.
- Inerio Vacca (2010): intervento decisivo per salvare un coetaneo in acqua.
- Emilia Zarrone (2012): esempio di amicizia inclusiva con un compagno autistico.
- Serena Zullo (2009): attiva nel volontariato parrocchiale e nelle iniziative AVIS.
La nota del Quirinale
Nel comunicato ufficiale, il Quirinale descrive i nuovi Alfieri come un “mosaico” di esperienze diverse: giovani volontari, studenti impegnati, ragazzi capaci di trasformare difficoltà personali in punti di forza e promotori di inclusione.
Il messaggio di Mattarella è chiaro: esiste una parte significativa della società che lavora per costruire un futuro più equo, inclusivo e solidale.